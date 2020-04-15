Комендантский час с 16 апреля будет сокращен в Оше и Кара-Суйском, Ноокатском районах Ошской области. Соответствующий приказ подписал комендант Малик Нурдинов.

С 16 по 30 апреля комендантский час будет действовать с 21 часа вечера по 6 часов утра. Ранее на улицу нельзя было выходить с 20 часов вечера по 7 часов утра.

До этого комендант Бишкека Алмаз Орозалиев сообщал, что в столице также будет изменено время действия комендантского часа.

С 25 марта по 15 апреля в регионах, где были зарегистрированы первые случаи коронавируса, был введен режим чрезвычайного положения. Позднее президент Сооронбай Жээнбеков продлил действие режима ЧП до 30 апреля.

Согласно поправкам в Кодекс о нарушениях, вступивших в силу 3 апреля, нарушителей комендантского часа будут штрафовать на 3 тысячи сомов. Юридическим лицам за подобное нарушение предусмотрен штраф в 13 тысяч сомов.

