Журналист Канат Каниметов опубликовал в Facebook видео, на котором военнослужащий на блокпосту остановил водителя, обматерил его и пытался отнять у него телефон.

Что изображено на видео

Комендатура заявляла, что граждане могут выходить из дома за продуктами или лекарствами. pic.twitter.com/PAybRjUtWk — Kloop (@kloopnews) April 15, 2020

Водитель, остановившись на блокпосту, попросил солдата показать удостоверение, на что военнослужащий ответил, что у него нет документов.

«Я солдат. Какое удостоверение я должен вам предъявить? Меня комендант на пост поставил, чтобы я отгонял тех, кто на машинах и без пропусков», — сказал солдат.

Затем он открыл дверь машины и попытался отобрать телефон у водителя. Водитель попросил его успокоиться и закрыть дверь. На его вопрос, почему военнослужащий ведется себя так, тот ответил: «Я солдат, и буду делать то, что захочу».

Постепенно машину окружили военные и матерными словами потребовали от водителя прекратить съемку, пытаясь отнять телефон.

Затем к машине подошли сотрудники милиции, чтобы узнать, что случилось. По словам водителя, он живет в 12 микрорайоне, у него есть маршрутный лист, а поехал он за продуктами и в аптеку.

Сотрудники милиции попросили оставить автомобиль и пойти пешком в аптеку.

Поведение солдата

Солдат на видео превысил свои полномочия. В милиции нам сообщили, что инцидент произошел в Джалал-Абадской области.

Пресс-секретарь УВД Джалал-Абадской области Нурдин Жээнтаев сообщил «Клоопу», что руководство военной части начало служебное расследование в отношении солдата, который запечатлен на видео.

Также Жээнтаев отметил, что видео обрезано и подготовлено специально для провокации.

«Там есть ещё до этого видео, в котором водитель сам спровоцировал этот инцидент», — говорит он.

Режим ЧП в трех крупных городах страны — Джалал-Абаде, Оше и Бишкеке — и некоторых районах Ошской и Джалал-Абадской областей ввели 24 марта до 15 апреля, а первых зараженных коронавирусом в Кыргызстане нашли 18 марта. 14 апреля Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о его продлении до 30 апреля, а 15 апреля Парламент его одобрил.

По состоянию на 15 апреля в Кыргызстане 449 зараженных коронавирусом. При этом 98 из них медработники. За всё время пандемии в Кыргызстане от COVID-19 скончались 5 человек, и выздоровели 78 человек.