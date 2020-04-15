Новые случаи заражения коронавирусом в основном выявляются среди тех, кто находится в обсервации или в карантине. Об этом глава минздрава Кыргызстана Сабиржан Абдикаримов заявил на заседании парламента 15 апреля.
По его словам, процент зараженных в обсервации составляет 95% от числа тех, кто не находился в изоляции.
«Среди населения новых случаев нет», — сообщил Абдикаримов.
По сообщению Штаба, по состоянию на 15 апреля по Кыргызстану в обсервации находятся 902 человека.
В Кыргызстане зафиксировали 449 случаев заражения коронавирусом, из них 19 за последние сутки. При этом 98 зараженных — медики.
За время пандемии погибли пять пациентов с COVID-19, считаются выздоровевшими 78 человек.