Обращение врача Миновар Камиловой с жалобой на нехватку средств защиты опубликовали 13 апреля, и Минздрав поспешил опровергнуть информацию.

«Нам необходимо ежедневно 70 одноразовых костюмов, 350 масок и перчаток, 70 антисептиков, 50 градусников и 100 медицинских шпателей», — говорила Камилова. И ее видео увидели уроженцы Кыргызстана, проживающие в США.

Они отправили медпомощь баткенской больнице — это подтвердил аким Лейлекского района Баймурат Бекмуратов.

«Мы дополнительно еще сообщим как только прибудет помощь из США. По сведениям помощь прибудет вечером», — сказал он и пообещал передать помощь медикам, как только она прибудет

«Видеообращение для дочек»

Минздрав и власти Баткенской области продолжают настаивать на том, что местные больницы оснащены. Глава медцентра, в котором работает Камилова, говорит, что обращение врач сняла для дочерей.

По словам директора центра семейной медицины Лейлекского района Учкуна Эргешова, в начале апреля Камиловой позвонили дочери из США и выразили свое желание помочь, а для этого нужно было сделать видеообращение.

«Я с Камиловой разговаривал лично. Я тоже не против того, что она хочет получить помощь. Сейчас не время для конфликта, поэтому я против таких слов, которые говорят, что на нее давили. Мы по хорошему поговорили, просто она сказала, что исполнила просьбу дочерей», — объяснил Эргешов. Директор недоволен тем, что «некоторые врачи предаются панике». При этом число зараженных медиков растет каждый день.

Давление на медиков

В Кыргызстане нередки случаи, когда пожаловавшихся на условия медиков заставляют приносить извинения. В соцсетях медики или их близкие жаловались на интерес со стороны ГКНБ, давление руководства медучреждений и требования прекратить сообщать в соцсети о нехватке чего-либо.

Резонанс вызвало видеоизвинение врача Бектура Апышева, на котором он сообщил, что в его больнице хватает защитных масок. До обращения врач сфотографировал марлевую маску в прорехах и сообщил, что ее ему выдали на работе. После он сообщал о давлении на него за пост в соцсети и собирался идти к главврачу. После его аккаунт в соцсети был удален.

Увидев видео с извинением, пользователи соцсетей выступили в поддержку врача, требуя прекратить давление на медиков за правдивые сообщения о нехватке защитной одежды. В это время центральные телеканалы крутили сюжеты о том, как во всем мире заражаются врачи и как у них не хватает средств защиты, а в Кыргызстане хватает.

В защиту Апышева выступили и депутаты. Тему давления на медиков подняли Эльвира Сурабалдиева и Дастан Бекешев. Бекешев также инициировал постановление, по которому медиков должны снабжать всем необходимым. Кроме того, парламент потребовал, чтобы Генпрокуратура проверила факты давления на медиков со стороны ГКНБ и правоохранительных органов.

Заместитель минздрава Нурболот Усенбаев стакже заявил, что неправильно врачей заставлять просить прощения и распространять видео с извинениями.

ГКНБ отрицает свою причастность к видеоизвинению врача, хотя вся новостная сводка сайта Госкомитета нацбезопасности посвящена поимке и извинениям со стороны кыргызстанцев, которых уличили в «фейке».

Хотя власти продолжают настаивать на том, что медики хорошо оснащены защитными средствами, в стране больше ста медработников,зараженных коронавирусом. Среди них врачи, средний и младший медперсонал, санэпидемиологи и сотрудники Минздрава.

Власти обещали выплачивать всем медикам компенсации, если они заразятся коронавирусом. Однако сначала они планируют расследовать обстоятельства всех случаев заражения, так как есть предположения о том, что медики «не соблюдали инструкции».