Пресс-служба президента 14 апреля опубликовала обращение отдела информационной политики аппарата президента к Республиканскому штабу и комендантам.

«В связи с продлением режима чрезвычайного положения, отдел информационной политики аппарата президента рекомендует Республиканскому штабу и комендатурам местностей пересмотреть формат работы со СМИ, в части их аккредитации на период чрезвычайного положения», — говорится в сообщении.

При этом, в аппарате президента «убедительно попросили» журналистов работать, «соблюдая повышенные меры безопасности и не рисковать своим здоровьем».

Также в аппарате президента считают «эффективными» онлайн-брифинги штаба и комендатур, несмотря на то, чтоб большая часть острых вопросов журналистов на них не озвучивается.



После начала чрезвычайного положения, которое ввели 25 марта из-за пандемии коронавируса, комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев пообещал выдавать журналистам аккредитацию, аргументируя решение тем, что «журналисты не работают большими группами, поэтому угрозы не представляют».



Однако уже 30 марта он заявил, что журналистам не будут выдавать аккредитацию, гарантирующую передвижение по городу, на время режима чрезвычайного положения.Свое решение комендант обосновал заботой о безопасности здоровья журналистов.



При этом юристы «Института Медиа Полиси» сообщили, что действия коменданта не соответствуют нормам Конституции.



По закону «О чрезвычайном положении», комендант местности, в которой введен ЧП, вправе и обязан устанавливать порядок работы и аккредитации журналистов. Самого отказа в аккредитации закон не предусматривает.