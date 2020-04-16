Несколько депутатов парламента 15 апреля выставили на общественное обсуждение поправки в закон о банках и банковской деятельности. В поправках депутаты предлагают исключить из закона слова «обменные бюро», что приведет к их закрытию.

Авторы инициативы считают, что закрытие обменных бюро поможет Нацбанку вести «адекватную» кредитно-денежную политику.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что в марте 2020 года, когда в стране разразилась пандемия коронавируса, а в мире экономический кризис, обменные бюро «воспользовавшись ситуацией неопределенности и нервозности», выставили «необоснованные обменные курсы на доллар».

«Они вызвали в последующем искусственный ажиотаж и повышение спроса на иностранную валюту. Необходимость пресекать установление необоснованно низкого или необоснованно высокого курса иностранной валюты по отношению к сому предопределяют вводить не просто более жесткий контроль участников рынка, а прекратить деятельности обменных бюро», — говорится в документе.

Авторы считают, что ажиотаж на рынке иностранной валюты приводит росту обесценивания сома и инфляции.

В справке-обосновании депутаты также ссылаются на то, что в 2014 году Нацбанк провел 1215 проверок обменных бюро, и обнаружил, что многие укрывают реальные объемы операций по обмену валют.

«Реальные объемы оборотных средств обменных бюро могут в десятки раз превышать отражаемые в отчетности, тем самым доходы от такого теневого оборота также могут в десятки раз превышать предполагаемые доходы и соответствующие отчисления в налоговые органы», — говорится в документе.

Закрытие обменных бюро, по мнению авторов закона, приведет к прозрачности на рынке обмена валют.

Право проводить обменные операции с наличной иностранной валютой предлагается оставить только банкам, кредитным союзам, микрофинансовым и микрокредитным компаниям.