Депутаты разработали поправки в закон «О статусе медицинского работника». Они касаются прав медработников в условиях чрезвычайных ситуаций и чрезвычайного положения. Проект закона находится на общественном обсуждении с 10 апреля.

Парламентарии предлагают обязать власти за счет республиканского бюджета обеспечивать медработникам транспортировку от дома до работы и обратно, средства защиты и надлежащие условия труда.

Предлагается также выплачивать компенсации медикам, которые подвергаются высокому риску здоровья в период эпидемии. Сумму компенсации будет утверждать правительство, но, согласно законопроекту, она не должна быть меньше двух окладов. Для медиков, работающих в санитарно-карантинной зоне, не ниже десяти окладов.

Также медики будут иметь право на дополнительный оплачиваемый отпуск через шесть месяцев после ликвидации эпидемии.

В законопроекте содержится норма об обязательном страховании жизни и здоровья медработника за счет средств госбюджета. В случае смерти медицинского работника, его семье должна выплачиваться страховая сумма в размере 20-летнего денежного содержания по последней занимаемой должности.

Если медработник утратил трудоспособность, ему выплачивается единовременная страховая сумма, которая зависит от степени полученной им инвалидности.

В законопроекте также предлагают поправки, согласно которым, государственные медучреждения должны из собственных средств оплачивать расходы по вакцинации медиков и лечению их заболеваний, связанных с профессиональной деятельностью.

Такие поправки в закон депутаты предложили на фоне того, что из общего количества зараженных коронавирусом в Кыргызстане, около 20 процентов составляют медики.

Всего на 16 апреля выявлено 446 случаев заражения коронавирусом, 104 из них — медработники. Власти обещали выплачивать всем медикам комппенсации, если они заразятся коронавирусом. Однако сначала они планируют расследовать обстоятельства всех случаев заражения, так как есть предположения о том, что медики не соблюдали инструкции.

При этом, медработники неоднократно жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты или же заявляли, что им выдают некачественные маски и костюмы.

После случая с врачом, которого заставили извиниться за то, что он рассказал о некачественных средствах индивидуальной защиты, выданных ему на работе, депутаты парламента поручили Генеральной прокуратуре заняться этим вопросом. Ведомство обязали проверить, оказывают ли Госкомитет нацбезопасности и другие правоохранители давление на медиков.