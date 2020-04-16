Глава Ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев 16 апреля опубликовал в фейсбуке видео и письменное обращение медработников к коменданту города Бишкек Алмазбеку Орозалиеву. На видео медики пожаловались, что часто испытывают трудности на блокпостах, добираясь на работу.

Что говорят медики

Медработница Айзада Жакыпова, которая работает рентген-лаборантом в поликлинике №6, сказала, что у нее ежедневно возникают конфликты на блокпостах из-за использования личного авто.

«Нас не пропускают, хотя у нас имеется справка с места работы. Говорят, что мы не должны ездить на личных машинах. Должны пешком идти», — сообщила она.

Она отметила, что вынуждена ездить на своём автомобили, так как в районе, где она проживает нет транспорта для медиков.

«По нашему району медицинская маршрутка не едет, поэтому я с собой вожу еще троих наших сотрудников. А нас не пропускают», — говорит она.

Вторая медработница, сказала, что работает заместителем директора ЦСМ №6 и приезжает на работу из Канта, а некоторые из ее коллег приезжают из Новопокровки.

«Каждый день при въезде в Бишкек у нас проблемы, не пропускают, хотя на лобовом стекле стоит пропуск. […] Когда мы спрашиваем, как зовут сотрудников блокпостов, грубят», — сказала она.

Позиция комендатуры

Пресс-секретарь комендатуры города Бишкек Улан Джумаков сказал, что по всем указанным фактам разберутся.

Он отметил, что согласно приказу столичной комендатуры, всех должны пропускать беспрепятственно, если есть справка с места работы, маршрутный лист и пропуск, оформленный на предприятие или организацию

На брифинге 11 апреля, комендант города Бишкек Алмазбек Орозалиев сообщал, что вокруг столицы установлены 32 крупных блокпоста, в карантинной зоне 79, и 64 внешних санитарных блокпоста.

Режим ЧП введен в Бишкеке из-за распространения коронавируса с 25 марта и недавно был продлен до 30 апреля. По состоянию на 16 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 466 заражения коронавирусной инфекцией. При этом 104 из них медработники.

Всего за время пандемии в Кыргызстане скончались 5 пациентов с COVID-19, а выздоровели 91 человек.