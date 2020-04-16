Госрегистрационная служба сообщила, что на тендер по изготовлению биометрических загранпаспортов заявки подали три компании, две из них прошли в финал.

Заявки подали следующие компании:

«Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан» (Казахстан);

Mühlbauer ID Services GmbH (Германия);

IDEMIA Identity and Security France (Франция).

Заявку компании IDEMIA Identity and Security France отклонили из-за несоответствия техническим требованиям, но ГРС не уточняет каким именно.

Теперь конкурсная комиссия должна рассмотреть финансовые предложения компаний. Ранее в ГРС сообщали, что кыргызстанцы начнут получать биометрические загранпаспорта с 2021 года.

Скандальный тендер

ГРС уже проводила тендер на изготовление загранпаспортов и планировала потратить на это 1,2 млрд сомов. Тогда в тендере участвовали эти же компании, а также еще одна фирма — Garsu Pasaulis, которая и победила.

Однако Mühlbauer ID Services GmbH и IDEMIA Identity and Security France обжаловали решение конкурсной комиссии, заявив о нарушениях.

В феврале 2019 года ГКНБ возбудил уголовное дело, заявил, что компания Garsu Pasaulis аффилирована с чиновниками из ГРС.

По этому делу задержали директор госпредприятия «Инфоком» Таланта Абдуллаева, статс-секретаря ГРС Данияра Бакчиева и заместителя председателя ГРС Русланбека Сарыбаева. По решению суда их оштрафовали на 500 тысяч сомов.

Глава ГРС Алина Шаикова на фоне скандала ушла с поста и выехала из страны.