В конце апреля начнётся священный и главный для мусульман месяц Рамазан. Муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев призвал всех верующих Кыргызстана соблюдать требования карантина.

«В связи с продлением режима ЧП в стране, призываю всех к дисциплине и терпению. Месяц Рамазан начнётся во время карантина, поститься нужно дома. Проводить ифтары нужно дома, таравих намаз [намаз, который читают коллективно в месяц Рамазан] нужно читать дома до улучшения обстановки», — заявил Токтомушев.

В этот месяц верующие постятся от рассвета до заката и лишь с заходом солнца совершают ифтар — принимают пищу. Очень часто верующие приглашают на ифтар родственников или друзей, а также могут проводить его в кафе, собираясь большими компаниями.

Во время Рамазана в стране всё ещё будет действовать режим чрезвычайной ситуации, который власти ввели из-за пандемии коронавируса. Власти требуют, чтобы все люди находились в своих домах и выходили на улицу только за продуктами или лекарствами.

Священный месяц Рамазан в большинстве мусульманских стран наступит 24 апреля. ДУМК ещё официально не сообщал о дате его начала в Кыргызстане.

Коронавирус в Кыргызстане

Первые случаи заражения коронавирусом в Кыргызстане были зарегистрированы 18 марта. Тогда вирус обнаружили у трёх паломников, которые вернулись в Кыргызстан из малого хаджа в Саудовской Аравии. После возвращения на родину, один из заражённых провел ажы-той, на который он пригласил более 150 гостей.

На 16 апреля в Кыргызстане зафиксировано 466 случаев заражения коронавирусом. Среди заражённых 104 медика.

Всего за время пандемии погибли пять человек с COVID-19, а количество выздоровевших возросло до 91.