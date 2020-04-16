Издание 24.kg 15 апреля опубликовало видео, на котором кыргызстанке в российском городе Новосибирске оказывают помощь врачи. Молодая женщина, которая не может вернуться в Кыргызстан из-за пандемии коронавируса и закрытия границ, приняла большую дозу лекарств. Медики ее спасли.

«Она наглоталась таблеток от отчаяния — в Бишкеке ее муж находится в реанимации, за ним некому ухаживать», — рассказывает кыргызстанка Ирина Степкичева, которая была рядом с женщиной.

В пресс-службе МИД Кыргыстана «Клоопу» сообщили, что вопросом о застрявших кыргызстанцах в Новосибирске занимается департамент консульской службы.

«Они готовят соответствующую информацию. После того как все будет готово, они предоставят нам. Но когда это будет, мы не можем пока сказать», — сообщили в пресс-службе МИДа.

Размещение в хостелах и отмененный рейс

3 апреля МИД Кыргызстана сообщил, что 132 граждан Кыргызстана разместили в хостелах города Новосибирск до организации чартерного рейса в ближайшее время.

Они должны были вернуться в Кыргызстан 11 апреля, но запланированный на этот день чартерный рейс по маршруту Новосибирск — Бишкек — Новосибирск отменили.

По словам Министра транспорта и дорог Жаната Бейшенова, в чартерном рейсе отказали в компании «Росавиа».

«Авиасообщение приостановлено. Идут переговоры. Что касается рейса из Новосибирска, то нам отказали в “Росавиа”», — сообщил Бейшенов.

По данным правительства, организация одного чартерного рейса из Новосибирска будет стоить 30 тысяч долларов.

Сколько кыргызстанцев не могут вернуться домой

По словам первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, сейчас за границей находятся 4381 граждан Кыргызстана. Больше половины находятся в России.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в мире, многие страны прекратили авиасообщение. Из-за этого тысячи кыргызстанцев не могут вернуться на родину. Многие обращаются к правительству на родине с просьбой о помощи для возвращения домой.