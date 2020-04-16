Глава радио «Азаттык» в Праге Венера Жуматаева написала в твиттере, что МВД проверит угрозы в отношении журналиста-расследователя Али Токтакунова только если экс-таможенник Эмиль Кимсанов или его жена Мария Заворотняя обратятся к ним с официальной жалобой.

«Кимсанов в СИЗО, его жена прячется. Жалобы нет и факта нет», — написала Жуматаева.

Ранее Кимсанов сделал видеозапись, где говорится, что бывший зампредседателя Таможенной службы Раим Матраимов требовал от него доставить Али Токтакунова «живым или мертвым». Видео 10 апреля опубликовала в фейсбуке его жена.

Директор бишкекского бюро радио «Азаттык» Айзада Касымалиева сообщила «Клоопу», что они беспокоятся за безопасность Токтакунова, поэтому обратились в правоохранительные органы, чтобы милиция взяла под контроль эту ситуацию. Но в МВД утверждают, что Кимсанов 10 апреля был на допросе вместе с адвокатом и не давал показаний по этому видео.

«Давайте я зачитаю ответ МВД на наше письмо. По поводу письма, адресованного министерству, подозреваемый Кимсанов и его жена Мария Заворотняя не обращались согласно статье 344 Кодекса о проступках. Заявляем, если обратятся официально, то будут проводиться следствие и оперативные действия», — зачитала Касымалиева ответ министерства.

В МВД «Клоопу» на момент публикации материала не предоставили оперативный комментарий.

Депутат Искендер Матраимов ранее заявил, что Кимсанов ответит за свои слова перед богом и законом. «Здоровье Токтакунова сейчас важно не столько для него самого, сколько для нас. Перед выборами появляются и более фантастические сказки», — рассказал Матраимов в интервью «Азаттыку».

Избиение Кимсанова

Адвокат бывшего таможенника Гуляна Убалиева сказала «Азаттыку», что Кимсанова избили, так как на его теле были синяки.

«Мне 10 апреля позвонили следователи, сказали срочно приехать. Я в течении получаса доехала до Главного следственного управления и встретилась с Кимсановым. Увидев его, сразу же заметила синяки на его шее. Он рассказал, что его избивали с момента заключения в СИЗО. Он показал несколько синяков на своем теле. Все это я сняла на телефон. На его теле есть, как минимум, семь кровоизлияний», — сообщила Убалиева.

Убалиева написала в Генеральную прокуратуру заявление об избиении ее подзащитного. Она также требует, чтобы Кимсанов прошел судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас Убалиева не может увидеться с подзащитным из-за режима ЧП.

В этот же день жена Кимсанова Мария Заворотняя опубликовала в фейсбуке фотографии Кимсанова в синяках.

Начальник пресс-службы ГСИН Самат Калыков опроверг информацию об избиении Кимсанова. Он считает, что фотография, опубликованная женой Кимсанова, старая. Еще Курманкулов сообщил, что Кимсанов был удивлен этим и написал объяснительную, где указывает, что избиения не было.

Омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов заявил, что бывший таможенник отказался встречаться с сотрудниками ведомства и сам лично никаких заявлений с жалобами не подавал.

Задержание Кимсанова

Экс-таможенника Эмилбека Кимсанова задержали 20 февраля в Санкт-Петербурге и экстрадирован в Кыргызстан. Он проходит по делу об избиении Автандила Конгантиева, сына бывшего главы МВД Молдомусы Конгантиева.

Кимсанова водворили в СИЗО-1 Бишкека 31 марта. Сам Кимсанов утверждает, что дело было закрыто два года назад и не понимает, почему его снова возбудили.

9 апреля жена Кимсанова Мария Заворотняя обратилась к президенту с просьбой о помощи ее семье. Она заявила, что ей и её семье угрожает «физической расправой» семья Матраимовых — самая влиятельная на юге страны.