В 2019 году Керкибаева признавали лучшим оперуполномоченным Службы криминальной милиции.

Подполковник Нурлан Керкибаев — милиционер, который расследовал такие громкие дела, как убийство бизнесмена Хуфура Абдурахемана (в деле были замешаны бывшие сотрудники милиции), убийство Хусана Керимова — курьера Айэркена Саймаити, тело которого нашли в багажнике машины в аэропорту «Манас», и убийство Улана Салянова, брата депутатки Аиды Саляновой.

* Айэркен Саймаити — бизнесмен, который способствовал выводу 700 миллионов долларов из Кыргызстана. Он же рассказал журналистам, как его работодатель Хабибулла Абдукадыр наладил контрабанду в ЕАЭС через Кыргызстан. Контрабанду провозили благодаря коррупционной сети в кыргызской таможне, которую, по словам Саймаити, создавал Раим Матраимов.

Керкибаев сообщил журналистам, что его уволили из МВД за нарушение комендантского часа и якобы нахождение в нетрезвом состоянии. Сам он, по его словам, был единственным кормильцем в семье, а после увольнения попал в больницу с микроинсультом. Также были уволены двое его коллег. Приказ вступит в силу 19 апреля. До этого офицеры хотят обратиться в парламент, к президенту, и, если это не поможет — в суд.

«Побрызгались спиртом»

Все трое 3 апреля возвращались из патруля в селе Маевка в Чуйской области, довезли прохожего до Маловодного и на обратном пути, уже в Сокулуке, их остановил ДПС.

Подполковник Керкибаев отрицает, что был пьян, когда его остановили — говорит, что вместе с коллегами подвез кашляющего мужчину до дома, после чего милиционеры обеззаразили себя антисептиком со спиртом.

«Мужчина направлялся в село Маловодное. Мы решили подвезти его, ведь на улице было темно. По дороге он кашлял и чихал. Мы довезли его до дома, записали его анкетные данные полностью и поехали к посту УОБДД. Оттуда уже выехали в Бишкек и по дороге брызгали себя антисептиком со спиртом из-за этого мужчины с кашлем», — сказал он «Кактусу».

Милиционеров заподозрили в вождении в алкогольном опьянении и увезли проверяться в наркологию. При этом снимали на видео, а после проверки отпустили домой. Спустя два дня Керкибаев узнал, что его и коллег уволили — а видео из наркологии опубликовали в интернете.

Трое на видео

Видео предоставили активисту Болоту Ибрагимову — после он сообщил, что автор отказался от публикации полной версии материала. К этому времени СМИ уже написали о четырех сотрудниках милиции, которых задержали в алкогольном опьянении, но без каких-либо подробностей.

Видео не очень качественное, на него наложена озвучка и потому не слышно, что конкретно говорят задержанные. Один из них отталкивает автора видео, но дальше конфликт не продолжается и все сдают тесты на алкоголь.

Керкибаев сказал, что человек с камерой не был сотрудником ДПС, не имел права на съемку.

«Он отмечает, что не стал давать взятку, чтобы прикрыли дело, и из-за этого ему предъявляют обвинения, хотя с ним несколько раз велись переговоры», — пишет «Азаттык». Керкибаев говорит, что приказ о съемке дал замначальника Службы внутренних расследований МВД Конок Осконбаев.

«Самое обидное то, что в рапорте сотрудников СВР МВД КР указано, что мы были сильно пьяными, оказывали им сопротивление, выражались нецензурной бранью и так далее. Хотя ничего подобного не было вообще. В личном разговоре со мной Эрмек Казыбеков [опероуполномоченный СВР] и Конок Осконбаев подтвердили, что мы не оказывали сопротивление. Но они не смогли объяснить, почему в их рапорте на имя министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева указано такое вранье», — сказал Керикбаев «Кактусу».

Керкибаев предоставил журналистам «Кактуса» аудиозаписи, на которых, по его словам, он говорит с Казыбековым и Осконбаевым. И судя по аудио, мужчины признали, что задержанные милиционеры не оказывали сопротивления и не были агрессивны по отношению к СВР.

Подполковник считает, что коменданта и главу МВД дезинформировали, и поэтому его уволили — хотя за подобные правонарушения другим чиновникам правоохранительных органов делали выговоры.

«Алкогольное опьянение доказано»

Когда «Клооп» обратился в МВД, то не получил официальных комментариев. Журналистам рекомендовали обратиться в комендатуру — но там также не смогли ничего рассказать и порекомендовали обращаться за комментарием в СВР.

Замначальника СВР Конок Осконбаев заявил «Азаттыку», что «алкогольное опьянение уволенных офицеров было доказано». Также он предложил им обратиться в суд. МВД лишь сообщило, что ведется расследование.