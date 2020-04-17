Комитет ООН по правам человека признал факт применения пыток в отношении жителя Сузакского района Джалал-Абадской области Жанышбека Халмаматова. Об этом сообщили в правозащитной организации «Справедливость» — она все эти годы следит за делом и пытается помочь осужденному.

Автонаезд

Жанышбека Халмаматова задержали 1 мая 2009 года по подозрению в автонаезде на односельчанина — он сначала не признавал свою вину.

Близкие Халмаматова говорили, что он не причастен к смерти соседа — он обнаружил тело и погнался за теми, кто сбил мужчину.

«Жанышбек погнался за машиной на своей, но не смог догнать. Когда вернулся к месту происшествия, оказалось, что сотрудники милиции увезли пострадавшего в больницу. Чуть позже, по подозрению в наезде, он был задержан», — сообщала в 2011 году правозащитная организация, ссылаясь на слова родственников Халмаматова.

В том же 2011 году, 23 марта, суд признал Халмаматова виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы.

Суд о пытках

Правозащитники добились, чтобы областная прокуратура возбудила уголовное дело против четырех милиционеров Сузакского ОВД.

«Его били по голове, груди и другим частям тела руками и ногами, били дубинкой по стопе с требованием написать, что он сбил своего соседа», — говорили правозащитники в 2011 году.

Также милиционерам предъявили обвинения в умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью, превышении должностных полномочий и незаконном задержании или заключении под стражу. При этом милиционеры продолжили работу в правоохранительных органах.

8 декабря 2011 года Верховный суд постановил, что милиционеры невиновны. До этого милиционеров оправдали в районном и областном судах.

«Были и доказательная база, и освидетельствование, и возбуждение дела по редкостной статье, и поддержка обвинения прокуратурой. Но все это развалилось в суде, где все удивительно были единодушны», — сказала правозащитница Валентина Гриценко.

Жалоба в ООН

«Справедливость» в 2012 году подала индивидуальную жалобу в Комитет ООН по правам человека. Жалобу в Комитете зарегистрировали только 30 апреля 2014 года.

И вот, спустя 11 лет после автонаезда и задержания Калмаматова, Комитет ООН по правам человека вынес свое решение по этому делу.

Комитет признал, что в основу дела легли признания Халмаматова, которые получили под пытками, его права были нарушены, а жалобу о пытках расследовали неэффиктивно.