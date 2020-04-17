В ЦСМ № 17 на юго-западе Бишкека, коронавирус выявили у четырех медиков — теперь в ней проведут дезинфекцию.

«Поликлинику закрыли на два дня, чтобы провести дезинфекцию. Проведем обработку и откроем»,— сообщил директор Объединенного центра семейной медицины Ленинского района.

По его словам, врачи центра семейной медицины, у которых обнаружили коронавирус, помещены в обсервацию.

Что говорят врачи

Хотя в ОЦСМ сообщили, что зараженных врачей уже направили в обсервацию, в СМИ сообщается несколько иная информация.

Govori.TV, ссылаясь на зараженных медиков, сообщает, что вопрос обсервации врачей еще решается.

«В настоящее время мы боимся идти домой, чтобы не заразить близких. Наш главврач предпринимает усилия вопрос для решения вопроса. Со вчерашнего дня не взяты анализы с тех, кто был в контакте. Также не решается вопрос карантина, обсервации. Мы согласны и на домашний карантин, и на обсервацию. Сейчас всё неизвестно, вследствие чего мы не можем пойти домой, потому что боимся заразить близких», — сказали медики.

А сама главврач Гульнара Ташибекова рассказала изданию «Кактус», что добивалась проверки врачей на коронавирус со скандалом.

«Я этого добилась со скандалом. И вот анализы четверых показали положительный результат», — сказала главврач.

По словам Ташибековой, ранее эти медики контактировали с сотрудниками Центра госсанэпиднадзора. Уже 25 сотрудников Центра госсанэпиднадзора госпитализированы с подозрением на коронавирус, из них диагноз выявили у четверых.

«Я узнала информацию о первых заболевших сотрудниках госсанэпиднадзора, попавших в инфекционную больницу, и стала бить тревогу: начала везде звонить, потому что эпидемиологи центра (коллеги первых зараженных) работали у нас в поликлинике. Одна из них мне подтвердила, что находится на карантине», — рассказала она.

Ташибекова говорит, что одну из сотрудниц поликлиники забрали в инфекционную больницу.

«Одну из сотрудниц ЦСМ вчера ночью с пневмонией забрали в инфекционную больницу. Помимо этого у нас еще трое врачей: у них у всех анализ ПЦР положительный. У двоих пневмония», — говорит она.

По словам главврача ЦСМ № 17, медики в последние 60 дней работают на износ, без отдыха и сна. Она сообщила, что обеспечила врачей ее поликлиники средствами индивидуальной защиты.

«Сотрудники воодушевленно работали. И вот так вот с нами поступили. Я буду писать заявления везде и всюду. Сейчас закрылась поликлиника. Кто будет лечить и наблюдать пациентов?» — говорит Ташибекова.

Всего в стране уже 116 зараженных медработников — врачи, средний и младший медперсонал, эпидемиологи, сотрудники Минздрава и Санэпидемнадзора. Из них 40 в Бишкеке.

Власти пообещали выплатить зараженным медикам компенсации — 200 тысяч сомов в случае заражения и миллион в случае смерти.

На 17 апреля выявлено 489 случаев заражения коронавирусом, 370 человек находятся на лечении в больницах, 114 выписаны и пять — умерли.