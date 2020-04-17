17 апреля 212 кыргызстанцев вылетели на родину из Стамбула, Турция. Об этом сообщает Республиканский штаб. Прибывшие из-за границы будут размещены в гостинице «Ак-Кеме» в обсервацию.

Видео возвращающихся кыргызстанцев разместил на своей странице в фейсбуке лидер политической партии «Замандаш» Жениш Молдокматов. Граждане Кыргызстана на одном из видео рассказывают, что они прибыли в аэропорт из турецкой столицы Анкары на автобусе. На кадрах другого видео кыргызстанцы уже заходят в самолет.

«Ваши слова “мы вылетаем” греет сердце. Наши усилия не прошли даром. Счастливого полета!» — написал Молдокматов.

Ранее депутат Исхак Пирматов сообщал, что кыргызстанские мигранты вылетят 17 апреля. Также он добавил, что ведутся работы по возвращению соотечественников из Новосибирска. Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании парламента говорил о 4371 кыргызстанцах за рубежом, которые изъявили желание вернуться в Кыргызстан из-за пандемии коронавируса.

Несколько дней назад оставшиеся без работы мигранты в турецкой Анталии просили правительство помочь им с организацией самолета до Кыргызстана.

По состоянию на 17 апреля в Турции зарегистрировано 74 193 случаев заражения COVID-19 — страна занимает девятое место в мире по этому показателю. По официальным данным в Турции находятся около 30 тысяч кыргызстанцев.