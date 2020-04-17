Карта Кыргызстана. Фото: tuitao.com

На китайском сайте toutiao.com вышла статья, в которой говорится, что Кыргызстан исторически принадлежал Китаю.

Казахский блоггер и активист Серикжан Билаш перевел на казахский язык каждое предложение из материала и опубликовал видео. Заголовок китайского материала звучит так: «Почему Кыргызстан после обретения независимости не вернулся в состав Китая».

В статье говорится, что со времен династии Хан, Кыргызстан на протяжении тысячи лет был территорией Китая, но Российская империя смогла завладеть этими землями.

«В 1864 году Российская империя вынудила императора Цин, который к тому времени потерял свое влияние, отказаться территории на северо-западе империи. […] В общей сложности, Китай лишился почти 510 тысяч квадратных километров. И весь Кыргызстан находится внутри той самой утерянной территории. На самом деле, Кыргызстан, как Монголия, издревле является землями Китая», — переводит статью блоггер.

В китайском материале также сказано, что все кыргызы были богатыми, когда их земли входили в состав Китая.

«Сейчас это самая бедная страна в мире. ВВП страны на душу населения составляет менее 1000 долларов», — говорится в материале.

На момент публикации материала МИД Кыргызстана не предоставил комментарий со своей позицией об этой статье.

Офис китайского издания tuotiao.com, на котором вышла статья о Кыргызстане, расположен в Пекине. Издание напрямую сотрудничает с властями Китая. Число его читателей составляет примерно 750 млн человек.

Почему это важно?

Кыргызстан граничат с Китаем, при этом взял в кредит у государственного китайского «Эксимбанка» $1,7 млрд. Это более 43% от всего внешнего долга страны.

Из-за размера кредитного долга исследователи американского аналитического центра Center for Global Development называют Кыргызстан «финансово уязвимым» перед Китаем.

Один из кредитов — в $386 миллионов долларов на модернизацию бишкекской ТЭЦ. В этом проекте была обнаружена коррупция и несколько высокопоставленных экс-чиновников проходят в качестве обвиняемых по этому делу. Вернуть Китаю Кыргызстан должен $492,4 млн.

В контрактном соглашении между правительством Кыргызстана и «Эксимбанком» говорится, что в случае, если страна не сможет погасить проценты или кредит, то Китай сможет потребовать любой актив в международном арбитраже.

По соглашению, все споры по кредиту будут решаться в Гонконгском международном арбитражном центре, который находится в Китае.

Из-за пандемии коронавируса в стране президент Кыргызстана обратился к Китаю за отсрочкой по выплате долга.

Редактура: Анна Капушенко, Айжамал Джаманкулова.