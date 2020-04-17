Коалиция против пыток обратилась в Генпрокуратуру с просьбой принять меры по отношению к милиции, которая задерживает нарушителей режима ЧП в стране. По их словам сотрудники правоохранительных органов нарушают права граждан, задерживая их в грубой форме и принуждая сесть в служебный транспорт.

Правозащитники также просят обратить внимание на тот факт, что нарушителей комендантского часа отвозят в органы комендатуры, где они содержатся в приемнике распределителе до окончания комендантского часа.

Каким образом обеспечивается безопасность задержанных лиц в отделениях остаётся неизвестным.

«Статья 24 Конституции Кыргызской Республики гарантирует с момента лишения свободы лица, обеспечить безопасность, предоставить возможность защищать себя лично, пользоваться квалифицированной юридической помощью адвоката, а также иметь защитника», — сообщается в обращении Коалиции.

За нарушение комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел были доставлены более двух тысяч нарушителей.

«Такие меры подвергают сотрудников правоохранительных органов, самих задержанных риску заражения вирусом», — считают в Коалиции.

Верховный суд самовольно закрылся на карантин

Верховный суд Кыргызстана закрылся на карантин, однако назначил дежурство судей и сотрудников судов Джалал-Абадской, Ошской, Чуйской областей и города Бишкек до 30 апреля.

Коалиция отмечает, что решение о закрытии на карантин Верховный суд принял самостоятельно и «не ясно на каком основании».

«Коалиция против пыток отмечает, что Конституцией Кыргызской Республики определены не ограниченные права человека, которые подразумевают непрекращающуюся защиту этих прав. Указ Президента предоставил Верховному суду право изменить территориальную подсудность, но не позволяет приостанавливать деятельность целой ветви власти», — отмечают правозащитники.

Адвокаты Коалиции против пыток также сообщили о фактах, когда мера пресечения в отношении обвиняемых продлевается судом, без участия адвоката и обвиняемого.

«Мы считаем, что в условиях Чрезвычайного положения судебная система и правосудие не может приостанавливаться, а наоборот суд должен более тщательно реагировать на соблюдение процессуальных процедур и не позволять нарушению законов», — сообщается в обращении.

Сейчас на территории Кыргызстана режим ЧП введен до 30 апреля в городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Нарын, а также в Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, в Сузакском Джалал-Абадской области, в Ат-Башинском районе Нарынской области.

По состоянию на 17 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 489 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 114 человек вылечились, а скончались 5 пациентов с COVID-19.