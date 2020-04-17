На 17 апреля в Кыргызстане зафиксировали 23 новых зараженных — 12 из них медики. Всего в стране уже 116 зараженных медработников — врачей, среднего и младшего медперсонала, эпидемиологов, сотрудников Минздрава и Санэпидемнадзора.

Из 12 новых заражений семь медиков работали в Бишкеке, трое из Ноокатского района Ошской области и один из Узгенского района той же области. На одного зараженного медика стало в Оше.

Власти пообещали выплатить зараженным медикам компенсации — 200 тысяч сомов в случае заражения и миллион в случае смерти. Правда власти намерены проверять, не виноваты ли сами медики в своем заражении, вдруг они не соблюдали инструкции. При этом, когда медики жаловались на качество защитных средств, их вынуждали забирать свои слова обратно и извиняться. О нехватке, плохом качестве или растрате защитных средств руководством жаловались медики в самых разных регионах страны.

Давление на медиков — и их извинения — привлекли внимание депутатов. Они потребовали у Генпрокуратыру проверить, не давят ли ГКНБ и правоохранительные органы на медработников и прекратить давление. Кроме того депутаты предложили усилить права медработников на время ЧС и ЧП. Там, например, есть такой пункт — в случае смерти медицинского работника, его семье должна выплачиваться страховая сумма в размере 20-летнего денежного содержания по последней занимаемой должности.

На 17 апреля известно уже о 489 случаях заражения коронавирусом, 370 человек находятся на лечении в больницах, 114 выписаны и пять — умерли.