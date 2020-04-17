В фейсбуке распространяется видео, на котором мужчина избивает ребенка за то, что он «не отжимается». На кадрах видно, что сначала мужчина бил мальчика руками по голове, потом начал пинать ногами. Далее, со словами «почему не отжимаешься, ты что меня не слушаешься», мужчина начал бить его металлическим прутом.

Осторожно! Это видео с жестоким избиением ребенка! Если оно может нанести вам психологическую травму, лучше не смотрите его.

Ставшая свидетелем этому мать ребенка пытается спасти его от избиения.

Женщина, которая снимает все на видео, приговаривает — «я его в милицию сдам, не волнуйся дочка».

Пользователи фейсбука предположили, что случай произошел в Москве. Некоторые СМИ написали, что запечатленный на кадрах 36-летний мужчина был задержан. Это уроженец села Кок-Серек Ала-Букинского района Эмил Пирназаров. У них с женой есть трое детей, мальчик на видео их средний сын.

МВД подтвердило информацию о том, что мужчина является уроженцем Ала-Букинского района. Он вместе с женой вылетел в Россию в октябре прошлого года.

«В настоящее время представительством МВД КР в Российской Федерации проводится оперативно-розыскные мероприятие по установлению местонахождения гражданина, жестоко избившего своего ребенка», — написали в пресс-релизе ведомства.

По данным Генпрокуратуры, за последние пять лет количество случаев насилия в отношении детей выросло с 143 в 2014 году до 187 в 2018 году. В среднем, по статистике за пять лет, детей в Кыргызстане убивают, насилуют и избивают примерно через день.

Если вы стали жертвой или очевидцем детского насилия, то вы можете позвонить в Центр «Телефон доверия для детей» анонимно и бесплатно по номеру 111.