Подозреваемых в краже терминала отпустили под домашний арест на время следствия. Об этом сообщили в пресс-службе комендатуры Бишкека.

«Решение отпустить подозреваемых принял Свердловский районный суд. До этого подозреваемые находились в изоляторе временного пресечения», — ответили в комендатуре.

В ночь с 6 на 7 апреля в центре Бишкека неизвестные украли платёжный терминал. Внутри терминала находилась 61 тысяча сомов.

Сотрудники ГУВД отследили подозреваемых по камерам «Безопасного города». Ими оказались трое мужчин — 1997, 1990 и 1991 года.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района и начато досудебное производство по статье «Кража» Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.