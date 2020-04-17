Накануне в социальных сетях распространилась информация, что комендатура собирается запретить в Бишкеке продажу алкоголя на время ЧП.

Комендант Алмазбек Орозалиев опроверг эту информацию на своей странице в фейсбуке.

Орозалиев признался, что его удивила эта информация.

«Личное пространство мы не собираемся ограничивать. Каждый волен решать как адаптироваться в такой тяжелой ситуации и как он будет выходить из этого положения», — сказал Орозалиев.

Он отметил, что нарушители общественного порядка будут привлекаться к строгой ответственности согласно действующему законодательству.

«Мы стоим на страже порядка и безопасности наших граждан. Мы работаем для вас и для нашего города», — добавил комендант.