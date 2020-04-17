Президент Сооронбай Жээнбеков 17 апреля встретился с новым вице-премьер-министром Аидой Исмаиловой, которая вступила на должность в начале месяца. На встрече были затронуты вопросы по недопущению распространения коронавируса, стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, а также поддержке медицинских работников и социально-уязвимых слоев населения.

Жээнбеков отметил, что, исходя из анализа специалистов, страна в ближайшее время достигнет «пика» заболеваемости инфекцией. Он заявил о необходимости обеспечить медработников средствами индивидуальной защиты для минимизации рисков заражения при лечении больных, а также выплачивать им зарплаты и надбавку.

На 17 апреля число зараженных медработник достигло 116. Исмаилова заявила, что из них 36 являются врачами, а остальные — заразившиеся младший и средний медицинский персонал, и другие работники.

По ее словам, все полагающиеся надбавки медикам будут выплачиваться своевременно. «На эти цели уже было направлено 38,5 млн сомов, по итогам апреля месяца планируется выделить 132 млн сомов», — заявила вице-премьер-министр.

Она также сообщила, что в ближайшие дни ожидается прибытие в страну медицинских специалистов из Китая и Польши для помощи и обмена опытом в борьбе с инфекцией.

Кроме того, президент выступил за предоставление открытой отчетности о текущей ситуации с вирусом, поступлении и распределении гуманитарной помощи, и средств со специальных счетов, где аккумулируются взносы граждан и организаций.

«Ни один нуждающийся человек не должен остаться без соответствующей помощи», — подчеркнул Жээнбеков.

Что происходит тем временем?

Власти пообещали выплатить зараженным медикам компенсации — 200 тысяч сомов в случае заражения и миллион в случае смерти. Правда власти намерены проверять, не виноваты ли сами медики в своем заражении, вдруг они не соблюдали инструкции. При этом, когда медики жаловались на качество защитных средств, их вынуждали забирать свои слова обратно и извиняться. О нехватке, плохом качестве или растрате защитных средств руководством жаловались медики в самых разных регионах страны.

Давление на медиков — и их извинения — привлекли внимание депутатов. Они потребовали у Генпрокуратуры проверить, не давят ли ГКНБ и правоохранительные органы на медработников и прекратить давление. Кроме того депутаты предложили усилить права медработников на время ЧС и ЧП. Там, например, есть такой пункт — в случае смерти медицинского работника, его семье должна выплачиваться страховая сумма в размере 20-летнего денежного содержания по последней занимаемой должности.

На 17 апреля известно уже о 489 случаях заражения коронавирусом, 370 человек находятся на лечении в больницах, 114 выписаны и пять — умерли.