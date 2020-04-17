Минздрав сообщил о еще 23 зараженных коронавирусом — большая часть из них была зафиксирована в Бишкеке. В Бишкеке обнаружили 14 зараженных, а Чуйской области одного. В Ошской области и Оше — четыре и два зараженных. В Иссык-Кульской области обнаружили двух зараженных. В числе новозараженных 15 женщин и восемь мужчин.

Итого в Кыргызстане уже 489 случаев заражения — это вместе с пятью умершими и 114 выписанными. В больницах остаются 370 пациентов, четверо из них в реанимации.

Большинство случаев заражения зафиксированы в Ошской области — 135, также много случаев в Бишкеке — 102.

В Джалал-Абадской области 93 зараженных, в Оше — 73, в Нарынской области число случаев заражения уже достигло 45. В Чуйской области 28 случаев заражения, меньше всего в Иссык-Кульской и Баткенской областях — восемь и пять случаев. В Таласской области зараженных нет.