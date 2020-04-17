В Оше, Кара-Сууйском и Ноокатском районах разрешили продажу алкоголя. Комендатура сообщила, что ранее изданный приказ приостановили из-за недовольства предпринимателей.

«Мы учли предложения более 200 граждан, и, согласившись со специалистами, приняли такое решение [запретить продажу алкоголя]. Но, оказывается, нужны решения и местных администраций. Сейчас в регионах это обсуждается, приказ снова может вступить в силу», — сказал сотрудник информационного центра комендатуры Оша Жениш Аширбаев.

Комендант города Ош, Кара-Суйского и Ноокатского районов Ошской области Малик Нурдинов ранее издал приказ, по которому с 14 апреля в этих регионах запретили продажу спиртных напитков чтобы предотвратить семейное насилие и рост числа водителей, которые садятся за руль нетрезвыми. Кроме того, они добавили что спиртные напитки не защищают от болезней и из них нельзя сделать антисептические средства.

После распространились слухи, что такое же решение примут и в Бишкеке — коменданту Алмазу Орозалиеву пришлось сделать опровержение.