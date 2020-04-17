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На графиках, где отражается ежедневное число регистрируемых случаев заражения коронавирусом, кажется, можно разглядеть что-то хорошее: значения пошли на убыль и пик эпидемии вроде бы уже позади. В то же время ВОЗ продолжает настаивать, что пик заболеваемости COVID-19 по-прежнему еще не пройден. Как так получается и кому верить? «Медуза» объясняет, как правильно читать этот график.
Пик пандемии прошел? Коротко
Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания в мире действительно стало снижаться. Основной вклад в это снижение вносят страны, где зарегистрировано наибольшее абсолютное число заболевших: США, Испания, Италия, Германия и другие.
Тем не менее за пределами топ-7 стран по числу случаев заражения общей тенденции к снижению нет.
Одни страны справляются лучше, другие хуже, но большинство находится на ранней фазе развития эпидемии, и общее число заболевших в них растет. Даже если из-за недостатка тестов официальная статистика (два миллиона зараженных) занижена в 10 раз относительно числа реально инфицированных, то 20 миллионов человек составляют всего четверть процента от всего населения Земли — а значит, эпидемии есть куда расти.
Пик пандемии прошел? Подробно
На графике, нарисованном на основе данных Университета Джонса Хопкинса, кажется, действительно наблюдается снижение числа инфицированных во всем мире:
Чтобы понять, насколько сейчас действительно изменилась ситуация и с чем это может быть связано, попробуем разбить все регистрируемые случаи заражения по странам.
Из диаграммы ниже становится понятно, что половина всех зарегистрированных случаев заболевания приходится всего на три страны: США, Италию и Испанию. Если добавить к ним Германию, Францию, Великобританию и Китай, то совокупно эти семь стран покроют две трети всех зарегистрированных на данный момент случаев инфекции. Конечно, из-за нехватки тестов не все попадают в статистику. Но ощущение, что «пик уже прошел», формируют именно официальные данные.
Из-за того, что заболевших в этих семи странах так много, именно они будут влиять на глобальный график динамики пандемии. Попробуем посмотреть на число регистрируемых заболеваний только по этим семи странам и сравним с тем, что наблюдается в целом по всему миру. Как видно, два графика почти не отличаются в трендах и на обоих действительно наблюдается замедление роста числа новых инфицированных.
Такая динамика не выглядит сколько-нибудь неожиданной. В Италии уже больше месяца (с 11 марта) продолжается полный локдаун, схожая ситуация в Испании и Франции. В США активные меры по сдерживанию эпидемии вводились в разных штатах по-разному, но в целом можно сказать, что все эти страны находятся на относительно поздних стадиях развития эпидемии и поэтому вносят такой существенный вклад в ежедневное число регистрируемых случаев. Поскольку там началось замедление, изменился и весь график.
Но если вычесть из всех значений данные по топ-7 наиболее пострадавших стран, то ситуация будет выглядеть иначе — никакого пройденного пика не заметно.
Подобное вычитание можно продолжить, построив несколько графиков для всего мира с исключением стран из топ-7, топ-8, топ-9 так далее — картина по миру останется прежней. Безусловно, есть территории и вне топ-7, где число инфицированных идет на спад, например Новая Зеландия или Тайвань. Но это не общая тенденция, и поэтому ее не заметно на графиках.
Данные, которые мы рассматривали до сих пор, отражают время регистрации новой инфекции. Но регистрация происходит обычно существенно позже, чем заражение: у болезни есть скрытый период, когда не наблюдается никаких симптомов, и редко кто обращается за помощью в первый же день, как они проявляются. Поэтому время регистрации может быть существенно сдвинуто относительно того, когда на самом деле произошло заражение. Этот сдвиг мешает оценивать действенность мер сдерживания: сложно узнать, насколько было эффективно введение, например, карантина, если сопоставлять время его введения с числом регистрируемых, а не реальных заражений.
Эпидемиологи разных стран пытаются учесть этот сдвиг и реконструировать, с какой скоростью на самом деле происходило распространение инфекции в разные дни в разных странах. Модели, с помощью которых можно оценить это на основе неполных и сдвинутых во времени официальных данных, не самые простые, но они существуют. Мы пропустим эту сложную методическую часть и сразу перейдем к результатам.
Вот так выглядит одна из наиболее подробных реконструкций того, что на самом деле сейчас происходит в мире. Она сделана группой Адама Кучарского из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. На карте показаны страны, где прямо сейчас число новых инфекций идет на спад, и страны, где эпидемия еще набирает обороты. По многим из них данных слишком мало для надежной реконструкции, по другим (как, например, в случае США и Бразилии) данных достаточно, но принимаемые меры приблизили ситуацию к переломному значению, поэтому нельзя сказать однозначно, растет ли сейчас число инфицированных или все-таки падает — речь идет о стагнации.
Среди прочего на карте видно, что в число стран, где пик эпидемии достоверно пройден, попали Италия, Испания, Франция, Германия и Норвегия. Эти страны возглавляют топ инфицированных в Европе, но они уже долго и решительно борются с эпидемией.
Пик, о котором идет здесь речь, — это, конечно, лишь первый всплеск заболевших: в ситуации, когда нет значительного числа переболевших и инфицированных, ослабление мер сдерживания может привести к повторному росту числа заболеваний и к появлению новых пиков. Такую возможность на этой же карте иллюстрирует Китай: несмотря на то, что сейчас там регистрируется на порядок меньше заболеваний, чем это было в конце февраля, некоторый небольшой рост инфицирования продолжается, и без дополнительных мер сдерживания это может привести к появлению нового пика.
Но рост глобального числа случаев можно ожидать даже без вторичных пиков в Китае, Италии и других уже столкнувшихся с эпидемией странах. Если ситуация не изменится, на смену нынешним лидерам из топ-7 скоро могут прийти Индия, Мексика, Бангладеш, Россия, Гана и другие страны, где прямо сейчас происходит активный рост числа заболевших.