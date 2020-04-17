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На графиках, где отражается ежедневное число регистрируемых случаев заражения коронавирусом, кажется, можно разглядеть что-то хорошее: значения пошли на убыль и пик эпидемии вроде бы уже позади. В то же время ВОЗ продолжает настаивать, что пик заболеваемости COVID-19 по-прежнему еще не пройден. Как так получается и кому верить? «Медуза» объясняет, как правильно читать этот график.

Пик пандемии прошел? Коротко

Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания в мире действительно стало снижаться. Основной вклад в это снижение вносят страны, где зарегистрировано наибольшее абсолютное число заболевших: США, Испания, Италия, Германия и другие.

Тем не менее за пределами топ-7 стран по числу случаев заражения общей тенденции к снижению нет.

Одни страны справляются лучше, другие хуже, но большинство находится на ранней фазе развития эпидемии, и общее число заболевших в них растет. Даже если из-за недостатка тестов официальная статистика (два миллиона зараженных) занижена в 10 раз относительно числа реально инфицированных, то 20 миллионов человек составляют всего четверть процента от всего населения Земли — а значит, эпидемии есть куда расти.

Пик пандемии прошел? Подробно

На графике, нарисованном на основе данных Университета Джонса Хопкинса, кажется, действительно наблюдается снижение числа инфицированных во всем мире:

Данные Johns Hopkins Coronavirus Resource Center

Чтобы понять, насколько сейчас действительно изменилась ситуация и с чем это может быть связано, попробуем разбить все регистрируемые случаи заражения по странам.

Из диаграммы ниже становится понятно, что половина всех зарегистрированных случаев заболевания приходится всего на три страны: США, Италию и Испанию. Если добавить к ним Германию, Францию, Великобританию и Китай, то совокупно эти семь стран покроют две трети всех зарегистрированных на данный момент случаев инфекции. Конечно, из-за нехватки тестов не все попадают в статистику. Но ощущение, что «пик уже прошел», формируют именно официальные данные.

Из-за того, что заболевших в этих семи странах так много, именно они будут влиять на глобальный график динамики пандемии. Попробуем посмотреть на число регистрируемых заболеваний только по этим семи странам и сравним с тем, что наблюдается в целом по всему миру. Как видно, два графика почти не отличаются в трендах и на обоих действительно наблюдается замедление роста числа новых инфицированных.

Данные Johns Hopkins Coronavirus Resource Center

Такая динамика не выглядит сколько-нибудь неожиданной. В Италии уже больше месяца (с 11 марта) продолжается полный локдаун, схожая ситуация в Испании и Франции. В США активные меры по сдерживанию эпидемии вводились в разных штатах по-разному, но в целом можно сказать, что все эти страны находятся на относительно поздних стадиях развития эпидемии и поэтому вносят такой существенный вклад в ежедневное число регистрируемых случаев. Поскольку там началось замедление, изменился и весь график.

Но если вычесть из всех значений данные по топ-7 наиболее пострадавших стран, то ситуация будет выглядеть иначе — никакого пройденного пика не заметно.

Подобное вычитание можно продолжить, построив несколько графиков для всего мира с исключением стран из топ-7, топ-8, топ-9 так далее — картина по миру останется прежней. Безусловно, есть территории и вне топ-7, где число инфицированных идет на спад, например Новая Зеландия или Тайвань. Но это не общая тенденция, и поэтому ее не заметно на графиках.

Данные Johns Hopkins Coronavirus Resource Center

Данные, которые мы рассматривали до сих пор, отражают время регистрации новой инфекции. Но регистрация происходит обычно существенно позже, чем заражение: у болезни есть скрытый период, когда не наблюдается никаких симптомов, и редко кто обращается за помощью в первый же день, как они проявляются. Поэтому время регистрации может быть существенно сдвинуто относительно того, когда на самом деле произошло заражение. Этот сдвиг мешает оценивать действенность мер сдерживания: сложно узнать, насколько было эффективно введение, например, карантина, если сопоставлять время его введения с числом регистрируемых, а не реальных заражений.

Эпидемиологи разных стран пытаются учесть этот сдвиг и реконструировать, с какой скоростью на самом деле происходило распространение инфекции в разные дни в разных странах. Модели, с помощью которых можно оценить это на основе неполных и сдвинутых во времени официальных данных, не самые простые, но они существуют. Мы пропустим эту сложную методическую часть и сразу перейдем к результатам.

Вот так выглядит одна из наиболее подробных реконструкций того, что на самом деле сейчас происходит в мире. Она сделана группой Адама Кучарского из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. На карте показаны страны, где прямо сейчас число новых инфекций идет на спад, и страны, где эпидемия еще набирает обороты. По многим из них данных слишком мало для надежной реконструкции, по другим (как, например, в случае США и Бразилии) данных достаточно, но принимаемые меры приблизили ситуацию к переломному значению, поэтому нельзя сказать однозначно, растет ли сейчас число инфицированных или все-таки падает — речь идет о стагнации.

CC4 — EpiForecasts and the CMMID Covid working group

Среди прочего на карте видно, что в число стран, где пик эпидемии достоверно пройден, попали Италия, Испания, Франция, Германия и Норвегия. Эти страны возглавляют топ инфицированных в Европе, но они уже долго и решительно борются с эпидемией.

Пик, о котором идет здесь речь, — это, конечно, лишь первый всплеск заболевших: в ситуации, когда нет значительного числа переболевших и инфицированных, ослабление мер сдерживания может привести к повторному росту числа заболеваний и к появлению новых пиков. Такую возможность на этой же карте иллюстрирует Китай: несмотря на то, что сейчас там регистрируется на порядок меньше заболеваний, чем это было в конце февраля, некоторый небольшой рост инфицирования продолжается, и без дополнительных мер сдерживания это может привести к появлению нового пика.

Но рост глобального числа случаев можно ожидать даже без вторичных пиков в Китае, Италии и других уже столкнувшихся с эпидемией странах. Если ситуация не изменится, на смену нынешним лидерам из топ-7 скоро могут прийти Индия, Мексика, Бангладеш, Россия, Гана и другие страны, где прямо сейчас происходит активный рост числа заболевших.