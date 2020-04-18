Республиканский штаб сообщил, что ЦСМ № 13 закрыли на дезинфекцию — врач контактировал с зараженным коронавирусом. Поликлиника заработает 19 апреля.

«Участковый врач Центра семейной медицины посещал лицо, находящееся на домашнем карантине, у которого позже был выявлен коронавирус», — сообщает Минздрав. Врача поликлиники уже дважды проверили на коронавирус — результаты отрицательные. Его отправили в домашний карантин. Мэрия подтвердила всю эту информацию, только вот настаивает, что ЦСМ работает «в штатном режиме».

Ранее был скандал с ЦСМ № 17 на юго-западе Бишкека — коронавирусом заразились четыре медика, поликлинику закрыли на дезинфекцию. Главврач рассказала, что узнав о заражении сотрудников санэпидемнадзора она решила проверить своих сотрудников — они сотрудничали с эпидемнадзором. Ей отказывали в тестах и анализах и по ее словам, ей пришлось устроить скандал. После госпитализации четырех зараженных медиков поликлиники остальных должны были отправить на обсервацию — и по ее словам, никто этого не сделал, ей пришлось звонить и искать место для карантина сотрудников.

После Республиканский штаб выпустил обращение — мол, персонал и должен был находиться в поликлинике до конца дезинфекции, анализы и обсервация решались, а после 22 медика сами отказались идти в карантин в отель «Ак-Кеме» предпочтя отель «Гарден». И Минздрав вместе с мэрией Бишкека решил вопрос.

Тема привлекла даже внимание премьер-министра — Абылгазиев поручил разобраться в этом вопросе вице-премьера Аиду Исмаилову.