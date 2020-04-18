В соцсетях опубликовали фото приказа об отмене оклада медикам на время простоя — приказ датирован 18 апреля и подписан министром здравоохранения Сабиржаном Абдикаримовым. Точнее, это приказ об отмене предыдущего приказа, датированного 15 апреля, по которому медикам должны были оплачивать оклад.

Приказ об отмене оклада, датирован 18 апреля. Приказ о назначении оклада, устарел. Датирован 15 апреля.

Приказ об оплате оклада отменили — но не ясно, отменили только оклад, отменили отправление врачей поликлиник по домам или решили этот приказ доработать. Минздрав не смог нам прокомментировать этот документ.

Что значит «оклад на время простоя»?

Это значит, что тех врачей, кто хочет продолжать работать с пациентами своей поликлиники и не идет работать в карантины, отправляют в отпуск с сохранением оклада — официальная причина в отсутствии пациентов. По правилам в отпуск должны отправлять людей из зоны риска — с тяжелыми заболеваниями, беременных или пожилых. Но нам известны случаи, когда домой отправляли медиков не из зоны риска.

Но по приказу за 15 апреля видно, что медиков отправляют домой не только из-за заботы об их здоровье или малого количества пациентов, а для экономии средств.

«Сэкономленные средства направлять на материальное поощрение работников, задействованных в работе организации здравоохранения на время пандемии», — написано в документе.

Вот что нам сообщила медсестра одной из бишкекских поликлиник — ей немного за сорок лет и она не входит в зону риска. Ее отправили домой уже 1 апреля — она не подписывала никаких документов. Ей должны были сохранить оклад.

Обычно она получала оплату более 8 000 сомов — это оклад и выплаты за выслугу лет и навыки. Но в апреле она должны была получить только оклад, из которого еще должны были вычесть подоходный налог. Это сумма примерно в 3 000 сомов.

А если выплаты и вовсе отменят, то медики — а нам о подобной ситуации сообщили и другие сотрудники медучреждений — и вовсе останутся без средств для существования. Некоторых медработников отправили в трудовые отпуска — хотя по графику отпуск был в другое время, а это значит, что отдохнуть в выбранное время года они не смогут. Также нам сообщили об отправке в отпуск без содержания по «собственному желанию».