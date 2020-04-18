Минздрав сообщил, что за сутки из больниц выписали 16 человек с ранее подтвержденным коронавирусом — сейчас их анализы показывают отрицательный результат на COVID-19. Большая часть выписанных в Джалал-Абадской области — 12 человек. Еще пятеро выписаны в Бишкеке.

Джалал-Абадская область раньше лидировала по числу зараженных — да и первые зараженные были зафиксированы именно там. Но сейчас область по числу пациентов с COVID-19 уступает Ошской области и Бишкеку. Новых зараженных фиксируют все реже — если мы посмотрим данные за неделю, то увидим, что в последний раз новых зараженных в Джалал-Абадской области фиксировали 13 и 14 апреля — оба раза по два человека, всего четыре пациента с коронавирусом. Сейчас в области зафиксированы 93 случая заражения — это вместе с погибшими и выздоровевшими.

На фоне Джалал-Абадской области очень заметен рост зараженных в Нарынской области — о новых зараженных также сообщали два раза в неделю, зато каждый раз о 11 пациентах — соответственно, всего о 22 людях. В этой области уже 56 случаев заражения.

В Бишкеке же о новых зараженных сообщают регулярно, в том числе о врачах, к тому же в столичные больницы переводят пациентов с коронавирусом из Чуйской области. В столице уже 102 случая заражения.

Выздоровевшие от коронавируса не обладают иммунитетом, в разных странах мира сообщали о повторных заражениях, поэтому им нужно продолжить самоизоляцию дома и беречь здоровье. Тем более, что в некоторых городах и районах четырех регионов объявили режим ЧП — он подразумевает карантин и комендантский час.