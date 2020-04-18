Коротко:
Депутатка парламента Аида Касымалиева сообщила Kaktus Media, что медработники, работающие в зонах риска заражения коронавирусом не получили обещанные надбавки, потому что чиновники Минздрава добавляют в списки «своих».
Минздрав говорит, что выплаты ведутся, но иногда задерживаются — приходится ждать документы от больниц и проверять списки. Пока выплатили надбавку только 1369 медикам.
Подробно:
Чистка списков
По словам Касымалиевой, проблемы с выплатами связаны с чисткой списков, потому что чиновники Минздрава добавляли туда «своих». Кроме того, она считает, что выплаты должны были быть из госбюджета.
«Выплаты будут не всем врачам по стране. Я была против выплат из денег, собранных народом. Государство должно было платить из своего кармана», — сказала Касымалиева и добавила, что выплаты будут не всем врачам по стране.
Депутатка считает, что для прозрачного распределения средств необходимо подключать Счётную палату.
Что говорит Минздрав
Минздрав, по сути, признал, что выплаты запаздывают. Ведомство выслало журналистам документ, где хотя и подтвердило, что выплаты ведутся, добавило такую информацию:
«Однако в связи с тем, что руководителями организаций здравоохранения предоставляются первичные документы поздно и не в полном объёме, табели учета рабочего времени не совпадают с приказами руководителей организаций, некоторые организации, чтобы получить дополнительные выплаты, включают в табели учета рабочего времени сотрудников, не работавших в очаговых территориях начисление выплат за март месяц производятся по настоящее время».
То есть, Министерство утверждает, что выплаты задерживаются по вине руководства больниц и поликлиник, которые не вовремя сдают документы и вносят в списки медиков, которые не работали в зоне заражения.
Пока выплатили надбавку только 1 369 медикам.
Что за выплаты?
9 апреля Минздрав сообщил, что выплаты начались и всем, кому надбавка к зарплате положена, должны перечислить деньги в течении нескольких дней.
Надбавки полагаются как медикам, вынужденных работать в карантинно-казарменном положении — они работают в зонах риска, не возвращаются домой, а работают определенный срок и после отправляются в карантин — так и медикам, работающим по обычному графику, но также рискующих заразиться коронавирусом.
«Размер выплаты зависит от категории медицинского работника и фактического пребывания его в очагах заражения», — говорил начальник финансового управления Минздрава Мирлан Атакулов.
День работы врача в казарменном положении оценивают в 1 854 сома. Среднего медперсонала — в 1 483 сома, младшему и техперсоналу в 1 297 сомов, кроме того есть дополнительные суточные за лечение коронавирусных больных в 500 сомов в день.
«Например, если работник отработал 15 суток в карантинно/казарменном режиме и после отработанного времени находился в изоляторе 14 дней как контактное лицо, компенсационная выплата с учетом дополнительных суточных будет составлять за 29 дней – 46 990 сомов; среднему медперсоналу – 41 428 сомов; младшему и техническому персоналу– 38 347 сомов», — сообщает Минздрав.
Ранее Минздрав сообщал, что медикам, работающим по графику дежурств, полагались выплаты до 29 000 сомов — это сотрудники санитарно-карантинных пунктов, обсерваций, домашних изоляторов, мобильных бригад и лабораторий.
Минздрав сообщил, что работающим в очаговых зонах по графику будет выплачиваться почасовая надбавка. Врачам — по 98,88 сомов, среднему медперсоналу по 86,52, а младшему и техперсоналу по 74,16 сома.
«Например, при 6 часовой продолжительности рабочего времени в очаговой территории за 25 рабочих дней в месяц выплаты будут составлять: врачебному персоналу — 14 832 сома; среднему медперсоналу – 12 978 сомов; младшему и техническому персоналу – 11 124 сома», — сообщает Минздрав. Соответственно, если вы проработали больше — то и выплаты будут больше.
Минздрав упоминает также о выплатах за январь и февраль — хотя о первом зараженном сообщили 18 марта. Но предыдущие месяцы в Кыргызстане работали карантины, обсервации и медики проверяли людей на коронавирус.
Работу работавших эти два месяца оценили в 500 сомов за день работы. Сумму выдали из Эпидфонда и из нее удержали подоходный налог и отчисления в Соцфонд.
С марта выплаты шли из добровольных пожертвований, поэтому ничего удерживать с выплат не должны. Причем выплаты действуют с 22 марта — дня введения ЧС.
Тем временем ущемленными остаются врачи, которые не задействованы в очагах инфекции — они сообщают, что их отправляют в отпуск с сохранением оклада из-за отсутствия пациентов.
Учитывая размер окладов кыргызских медиков это значит, что их отправляют в домашнюю самоизоляцию без средств к существованию.
А что тогда компенсация?
Также власти пообещали выплатить зараженным медикам компенсации — 200 тысяч сомов в случае заражения и миллион в случае смерти. Правда власти намерены проверять, не виноваты ли сами медики в своем заражении, вдруг они не соблюдали инструкции.
При этом, когда медики жаловались на качество защитных средств, их вынуждали забирать свои слова обратно и извиняться. О нехватке, плохом качестве или растрате защитных средств руководством жаловались медики в самых разных регионах страны.
Давление на медиков — и их извинения — привлекли внимание депутатов. Они потребовали у Генпрокуратуры проверить, не давят ли ГКНБ и правоохранительные органы на медработников и прекратить давление.
Кроме того депутаты предложили усилить права медработников на время ЧС и ЧП. Там, например, есть такой пункт — в случае смерти медицинского работника его семье должна выплачиваться страховая сумма в размере 20-летнего денежного содержания по последней занимаемой должности.
На 18 апреля в стране зафиксированы 116 медиков, зараженных коронавирусом. Некоторые из них жалуются на стигму и дискриминацию (Минздрав это отрицает) и на порчу репутации ради того, чтобы власти смогли «спасти свои шкуры» (все из-за вице-премьера Кубатбека Боронова — ему пришлось за это извиниться).
Редакторка: Айдай Иргебаева