«Например, если работник отработал 15 суток в карантинно/казарменном режиме и после отработанного времени находился в изоляторе 14 дней как контактное лицо, компенсационная выплата с учетом дополнительных суточных будет составлять за 29 дней – 46 990 сомов; среднему медперсоналу – 41 428 сомов; младшему и техническому персоналу– 38 347 сомов», — сообщает Минздрав.

Ранее Минздрав сообщал, что медикам, работающим по графику дежурств, полагались выплаты до 29 000 сомов — это сотрудники санитарно-карантинных пунктов, обсерваций, домашних изоляторов, мобильных бригад и лабораторий.

Минздрав сообщил, что работающим в очаговых зонах по графику будет выплачиваться почасовая надбавка. Врачам — по 98,88 сомов, среднему медперсоналу по 86,52, а младшему и техперсоналу по 74,16 сома.

«Например, при 6 часовой продолжительности рабочего времени в очаговой территории за 25 рабочих дней в месяц выплаты будут составлять: врачебному персоналу — 14 832 сома; среднему медперсоналу – 12 978 сомов; младшему и техническому персоналу – 11 124 сома», — сообщает Минздрав. Соответственно, если вы проработали больше — то и выплаты будут больше.

Минздрав упоминает также о выплатах за январь и февраль — хотя о первом зараженном сообщили 18 марта. Но предыдущие месяцы в Кыргызстане работали карантины, обсервации и медики проверяли людей на коронавирус.

Работу работавших эти два месяца оценили в 500 сомов за день работы. Сумму выдали из Эпидфонда и из нее удержали подоходный налог и отчисления в Соцфонд.

С марта выплаты шли из добровольных пожертвований, поэтому ничего удерживать с выплат не должны. Причем выплаты действуют с 22 марта — дня введения ЧС.

Тем временем ущемленными остаются врачи, которые не задействованы в очагах инфекции — они сообщают, что их отправляют в отпуск с сохранением оклада из-за отсутствия пациентов.

Учитывая размер окладов кыргызских медиков это значит, что их отправляют в домашнюю самоизоляцию без средств к существованию.

А что тогда компенсация?

Также власти пообещали выплатить зараженным медикам компенсации — 200 тысяч сомов в случае заражения и миллион в случае смерти. Правда власти намерены проверять, не виноваты ли сами медики в своем заражении, вдруг они не соблюдали инструкции.

При этом, когда медики жаловались на качество защитных средств, их вынуждали забирать свои слова обратно и извиняться. О нехватке, плохом качестве или растрате защитных средств руководством жаловались медики в самых разных регионах страны.

Давление на медиков — и их извинения — привлекли внимание депутатов. Они потребовали у Генпрокуратуры проверить, не давят ли ГКНБ и правоохранительные органы на медработников и прекратить давление.

Кроме того депутаты предложили усилить права медработников на время ЧС и ЧП. Там, например, есть такой пункт — в случае смерти медицинского работника его семье должна выплачиваться страховая сумма в размере 20-летнего денежного содержания по последней занимаемой должности.

На 18 апреля в стране зафиксированы 116 медиков, зараженных коронавирусом. Некоторые из них жалуются на стигму и дискриминацию (Минздрав это отрицает) и на порчу репутации ради того, чтобы власти смогли «спасти свои шкуры» (все из-за вице-премьера Кубатбека Боронова — ему пришлось за это извиниться).

Редакторка: Айдай Иргебаева