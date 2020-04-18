Недавно в интернете распространилось видео, на котором мужчина избивает ребенка за отказ отжиматься — бьет мальчика ногами, руками и металлическим прутом. Действиями мужчины заинтересовалась милиция — МВД проводит проверку.

«Спутник» опубликовал видео с семьей мужчины — голос за кадром называет себя родственником и просит каждого прокомментировать избиение ребенка. Каждый преуменьшает произошедшее — «видите, семья живет дружно», «ребенок даже ничего не почувствовал», и просит мальчика сказать, что он не в обиде на отца.

«То ли у него не было настроения, то ли он баловался, но когда я говорил ему, он все стоял на своем, что “не хочет делать”. Я не бил его сильно, лишь слегка по мышцам и ягодицам шлепнул. У меня не были и мысли сильно его бить, в этом случае он получил бы травму», — сообщил отец.

Отец говорит, что раскаялся и приводит такие аргументы, как «ну кто не бьет своего ребенка, кто хочет, чтобы дети были плохими. Я же бил не чужого ребенка».

«У нас семья счастливая. Не ведитесь на такие видео», — говорит мужчина, который на прошлом видео бил ребенка металлическим прутом. Факт применения металлического прута мужчина признал в интервью «Спутнику» — но опять же заявил, что делал это «легонько».

Кроме того, мужчина пожаловался журналистам, что после распространения видео находится в «плохом самочувствии».

Мужчина вместе с семьей переехал в Москву на заработки, у него трое детей и супруга ждет четвертого. Она сделала видеобращение и попросила прощения за своего мужа — говорит, что если его посадят, кормить семью будет некому.

«Не хотели его убивать»

В Кыргызстане нередко убивают детей, избивая их. И ответчики потом настаивают на том, что не били детей сильно, что не хотели убивать. Повод для насилия над ребенком может быть любым.

Детей избивали до смерти за то, что они описались, сажали в качестве наказания за мокрые штаны на печку, избивали половником до смерти за «хулиганство».

По официальным данным прокуратуры, за последние пять лет (до 2019) зарегистрировано 1053 случаев насилия над детьми, но до суда дошло всего 9 дел. По убийству вынесено пять приговоров, по побоям два, по изнасилованиям один приговор, одно дело отправлено на повторное рассмотрение в нижестоящую инстанцию.

Если вы стали жертвой или очевидцем детского насилия, то вы можете позвонить в Центр «Телефон доверия для детей» анонимно и бесплатно по номеру 111.