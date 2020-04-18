В ЦСМ №17 на юго-западе Бишкека коронавирус обнаружили у врачей — причем главврач сообщила, что анализы у них брать не хотели, и она добивалась этого со скандалом. После госпитализации четырех зараженных медиков поликлинику закрыли на дезинфекцию, а остальных сотрудников должны были отправить на карантин.

Но в обсервацию их так и не отправили. Главврач Гульнара Ташибекова рассказала, что сотрудники больницы стояли у ЦСМ в ожидании помощи, которой так и не дождались. Медики наблюдали за дезинфекцией, надеясь, что их отправят в обсервацию, ведь пойти домой они не могли — они потенциально заразны.

«Мы сами нашли машины. Я позвонила и узнала про этот отель, сказала: «Примите нас, мы уже ходить не можем», — сказала главврач в интервью «Кактусу».

Ташибекова говорит, что так и не дождалась внимания от Минздрава — ни министр, ни заместитель министра с врачами так и не связались. В Минздраве нам не смогли сообщить, почему медиков не отправили в обсервацию, оставив у дверей поликлиники.

«Мы сейчас долго будем приходить в себя, потому что поняли, что предоставлены самим себе. Оказывается, мы никому не нужны. Такой стресс и унижение!» — рассказала она «Кактусу».

В городском управлении здравоохранения нам сообщили, что накануне главврач ЦСМ 17 рассказала им о происходящем и Минздрав уведомила тоже. Мэрия Бишкека договорилась об обсервации в отеле «Гарден», ранее карантированных отправляли в «Ак-Кеме». В службе сказали, что не отвечают за ситуацию с определением врачей в обсервацию. Они только получают готовые списки — кого и куда определяют. А мэрия предоставляет под обсервацию место — например, отель «Ак-Кеме».

Уже после наших звонков в Минздрав и городское управление здравоохранения, республиканский штаб, по сути, возложил вину за задержку обсервации на самих врачей.

«Отметим, что 22 медработника указанного центра категорически отказались ложиться в карантинную зону в «Ак кеме» и потребовали разместить их в отеле «Garden». Мэрией Бишкека и Минздравом был решен данный вопрос и к 19:30 они все были размещены в отеле «Garden»», — пишет штаб.