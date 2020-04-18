Минздрав сообщил о 17 новых зараженных коронавирусом — в их числе впервые за долгое время нет медработников. Всего в стране уже 506 случаев заражения — это вместе с пятью погибшими и 130 выздоровевшими.

Среди новых зараженных большую часть обнаружили в Нарынской области — 11 человек, пять в Ошской области и один в Оше.

Все новые зараженные из числа контактных — это близкие зараженных и члены их семей. Это сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По стране статистика по случаям заражения выглядит так:

Большая часть случаев заражения в Ошской области — 140, плюс в Оше 74.

В Бишкеке 102 случая заражения, плюс в Чуйской области 28.

В Джалал-Абадской области 93 случая заражения — а ведь долгое время именно эта область лидировала по числу заражений.

В Нарынской области 5 случаев заражения.

В Иссык-Кульской области восемь, а Баткенской — пять. Стоит отметить, что Баткенская область была одной из первых местностей в Кыргызстане, где нашли зараженных коронавирусом — но число пациентов с COVID-19 почти не растет.

В Таласской области зараженных нет.