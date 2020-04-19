Правозащитное движение «Бир Дуйно — Кыргызстан» вместе с сотрудниками Института омбудсмена 13 и 14 апреля посетили детдома, детские интернаты и психоневрологические учреждения для взрослых, которые расположены в Чуйской области.

В некоторых учреждениях не хватает продуктов питания и необходимых средств для защиты от коронавируса — масок, защитных костюмов, санитайзеров и веществ для дезинфекции.

Беловодское учреждение. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg



В Беловодском психоневрологическом социальном учреждении постоянно проживают 218 детей и работают более 200 сотрудников. В районе выявлен больной с COVID – 19, поэтому учреждение будет принимать дополнительные меры предосторожности. Возможно, сотрудники будут проживать на территории учреждения, поэтому им нужны дополнительные продукты и средства защиты.

В Чуйской школе-интернате для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники в начале карантина самостоятельно шили маски и изготавливали антисептики для детей.

Из посещенных учреждений — Токмакские психоневрологические стационарные учреждения №1 и №2 — самые уязвимые, так как там много лежачих больных, которые нуждаются в особом уходе. В диспансерах не хватает продуктов питания, в том числе муки, круп, сахара. Также закночились антисептические средства, выданные минздравом.

«Это самые уязвимые учреждения, оставшиеся в кризисное время без системной и эффективной помощи. Нужны медицинские средства для защиты и профилактики от коронавируса», — говорится в отчете правозащитников.

Правозащитники заявляют, что госорганы не организовали «эффективную помощь уязвимым людям — детям-сиротам, детям и взрослым с инвалидность и психологическими проблемами».

«Врачи во всех учреждениях не снабжены специальными костюмами и респираторами. Не хватает масок, дети и взрослые ходят по территориям учреждений без масок, группами, не соблюдая расстояния», — говорится в отчете.

При этом, по данным правозащитников, минздрав не разработал единых программ по профилактике коронавируса в этих учреждениях, а министерство образования не предоставило альтернативные учебные программы и хороший менеджмент по их сопровождению.

«Бир Дуйно — Кыргызстан» занимается сбором помощи для таких организаций. Реквизиты движения для оказания помощи можно найти по ссылке.