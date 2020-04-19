У еще 18 медиков нашли COVID-19 — по четыре в Бишкеке, Джалал-Абадской и Нарынской областях, в Ошской области и Оше у двух и трех медиков, и у одного медработника в Баткенской области.

Всего в стране коронавирус нашли у 134 медработников — из-за этого в разных районах страны вынуждены закрывать больницы на дезинфекцию. Среди зараженных — 26 сотрудников Санэпидемнадзора из Бишкека, специалисты этого учреждения сотрудничали с местными поликлиниками.

Из-за этого некоторые главврачи стали проверять своих сотрудников. Например, так сделала главрач ЦСМ №17 — она добилась, чтобы у ее коллег взяли анализы на коронавирус, после чего оказалось, что четверо из них заражены, поликлинику закрыли на дезинфекцию.

Заразившимся специалистам полагается компенсация, однако их планируют проверять — точно ли они заразились на работе. Из-за этого даже произошел скандал. Вице-премьер Кубатбек Боронов во всеуслышание на брифинге заявил, что врач детского стационара в Оше заразилась в гостях — коллеги женщины заступились за нее, рассказав, что она заразилась на работе, где контактировала с зараженными паломниками. Сама женщина рассказала, что предупреждала руководство о том, что чувствует себя плохо и хочет пройти тест на коронавирус, но к ней не прислушались. В итоге Боронову пришлось принести извинения.

Пока не очень понятно, полагаются компенсации только врачам, лечившим зараженных в обсервациях и больницах, или касаются всех врачей в принципе — потому что на примере бишкекского ЦСМ мы видим, что медики тоже заразились на работе, но, вероятно, не от пациентов, а от коллег из санэпидемнадзора. Не понимают этого и медики.

К нам обратилась сотрудница скорой помощи — ее бригада работает в прежнем режиме и не всегда известно, окажется ли новый пациент зараженным коронавирусом. Она опасается за свое здоровье и не знает, полагается ли ей компенсация в случае заражения или надбавка, которую должны выплачивать медикам, работающим с зараженными.

Что за компенсации и надбавки

Власти пообещали выплатить зараженным медикам компенсации — 200 тысяч сомов в случае заражения и миллион в случае смерти. Кроме того депутаты предложили усилить права медработников на время ЧС и ЧП. Там, например, есть такой пункт — в случае смерти медицинского работника его семье должна выплачиваться страховая сумма в размере 20-летнего денежного содержания по последней занимаемой должности.

Также части медиков уже должны были выплатить надбавки за лечение зараженных. Но, по информации Минздрава, выплатили надбавки только 1 369 медикам.

День работы врача в казарменном положении оценивают в 1 854 сома. Среднего медперсонала — в 1 483 сома, младшему и техперсоналу в 1 297 сомов, кроме того есть дополнительные суточные за лечение коронавирусных больных в 500 сомов в день. Казарменное положение — это когда медик работает 15 дней не возвращаясь домой, а потом сам отправляется в карантин.

Минздрав сообщил, что работающим в очаговых зонах по графику будет выплачиваться почасовая надбавка. Врачам — по 98,88 сомов, среднему медперсоналу по 86,52, а младшему и техперсоналу по 74,16 сома. Это сотрудники санитарно-карантинных пунктов, обсерваций, домашних изоляторов, мобильных бригад и лабораторий.