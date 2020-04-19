В Бишкеке из Республиканской инфекционной больницы по выздоровлению выписаны 10 пациентов, у которых ранее был коронавирус. Среди них врач эпидемиолог.

О выписке выздоровевшего от коронавируса врача сообщили и в Баткене — это врач-инфекционист, занимавшийся первыми зараженными COVID-19.

Информацию о выписке врачей сообщил штаб. Минздрав подтвердил эту информацию и сообщил, что пока выписанные медики будут оставаться под наблюдением на дому, как и остальные выздоровевшие от коронавируса пациенты.

Итого известно о двух выздоровевших медиках из 134 случаев заражения среди медработников.

Выздоровевшие медики войдут в статистику выздоровевших за 20 апреля. Эпидемиолог и инфекционист должны получить от государства компенсацию за заражение коронавирусом — 200 тысяч сомов. Кроме того, за работу с зараженными они должны получить надбавку.