Из Ошской областной больницы выписали врача, детского инфекциониста. Штаб сообщил, что эта женщина, которая была в тяжелом состоянии и находилась раньше в реанимации.

Личность женщины не разглашается, но это может быть сотрудница ошского детского стационара, где коронавирусом заразились несколько врачей, после чего больницу дезинфицировали. Тогда вице-премьер Кубатбек Боронов пытался убедить людей, что причина заражения в том, что одна из медиков «ходила на чай» к зараженному паломнику. За свое высказывание ему пришлось извиниться — опровержения потребовали сотрудники больницы и сама врач, к которой относилось высказывание чиновника.

Эта специалистка на тот момент находилась в тяжелом состоянии, но записала обращение и рассказала свою историю — она заразилась на работе, где контактировала с зараженными паломниками, предупреждала руководство, что чувствует себя плохо, но ее не выслушали.

На сегодня это уже третий медик, выписанный из больницы по выздоровлению. В Бишкеке была выписана врач-эпидемиолог, а в Баткене — врач инфекционист.

Итого известно о выздоровлении трех медиков из 134 зараженных.

Выздоровевшие медики войдут в статистику выздоровевших за 20 апреля. Эпидемиолог и инфекционист должны получить от государства компенсацию за заражение коронавирусом — 200 тысяч сомов. Кроме того, за работу с зараженными они должны получить надбавку.