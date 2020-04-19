Издание «Проект Медиа» обычно выпускает отличные расследования о незадекларированной дорогой недвижимости российских политиков. Но мы предлагаем вам обратить внимание на другой проект «Проекта».

Это серия подкастов «В эпицентре», в которой российские врачи рассказывают, с какими трудностями сталкиваются в работе, жалуются на нехватку защитных средств и давление со стороны властей — и все это очень знакомо нам. Ведь наши врачи сталкиваются с похожими трудностями.

Подкасты выпускают как сериал — вышло уже три серии.

Это первый эпизод нового подкаста «Проекта» о тех, кто сражается с коронавирусом. Его герои — врачи из Москвы, Подмосковья, Волгоградской, Томской и Нижегородской областей, а также медики, работающие на станциях скорой помощи Петрозаводска и Владимира. Специально для этого эпизода врач-хирург Александр Ванюков из Московской ГКБ 52 у течение недели вёл аудиодневник о том, как он и больница встретили эпидемию. Врачи расскажут, с чем теперь сталкиваются каждый день, и каково это вообще быть врачом в разгар пандемии. Вместе с ними мы пройдем путь от начала эпидемии до ее неминуемого пика, и чем дальше, тем сильнее дневники наших героев будут напоминать фронтовые сводки.

«Это уже не медицина, а военно-полевое складирование. Как будто где-то на войне». Это второй выпуск подкаста «В эпицентре» — в нем медики сами рассказывают, как они работают в разгар пандемии и документируют свою жизнь день за днем. На этой неделе ситуация ухудшилась, и наши герои описывают то, о чем не отчитывается оперштаб и не рассказывают другие: — как приемные перестали справляться с потоком поступающих пациентов, и врачам пришлось «закрыть ворота больницы на лопату»; — почему из-за больничной бюрократии всех пациентов везут лишь в четыре отделения, создавая там «бутылочное горлышко»; — как медики увольняются во время пандемии. Также в выпуске: оказалось, что московские врачи получили штрафы за парковку у больниц, а бывшие санитарки из-за «майских указов» Путина вынуждены ухаживать за пациентами с коронавирусом, получая зарплату уборщиц.

