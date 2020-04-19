Оригинал материала опубликован в «Медиазона — Центральная Азия». Над материалом работали Айдай Эркебаева и Елизавета Пестова.

Деньги, маски и антисептик заканчиваются, горячее питание один раз в день, нервы сдают, а при угрозе выкидыша врачи советуют не волноваться — «Медиазона» поговорила с кыргызстанцами, которые c конца марта ждут самолета в российском Новосибирске.

В нескольких новосибирских хостелах уже две недели живут граждане Кыргызстана, которые не могут вернуться на родину из-за закрытых на время пандемии коронавируса границ. По информации консульства, вылета в Бишкек ждут 132 кыргызстанца.

Они должны были отправиться на родину 26 марта. Рейс несколько раз переносили, но в итоге он так и не состоялся. Около недели пассажиры жили в новосибирском аэропорту Толмачево, пока 2 апреля их не выгнали. Консульство расселило кыргызстанцев по хостелам Новосибирска; что будет дальше, они не знают.

Министр транспорта и дорог Кыргызстана Жанат Бейшенов 14 апреля сказал на заседании парламента, что самолет из Новосибирска, который должен был вылететь 11 апреля, отменили по инициативе Росавиации.

По словам чиновника, пилоты авиакомпании S7 «не хотят» лететь, а других рейсов в Бишкек пока не планируется. Российские власти утверждают, что авиакомпания была готова отправить борт из Новосибирска, но кыргызская сторона не дала на это разрешения.

«Она это сделала от отчаяния»

Застрявшая в Новосибирске кыргызстанка Ирина Степкичева рассказала «Медиазоне», что 16 апреля из хостела с передозировкой «таблеток от давления» госпитализировали женщину по имени Саламат. Об этом же говорит представитель местной кыргызкой диаспоры Жаркынбай, который каждый день привозит соотечественникам еду.

По словам Степкичевой, Саламат бросила работу в Якутии и собиралась в Бишкек, чтобы ухаживать за мужем, который попал в реанимацию. «Она приняла много таблеток от давления, и ее увезла скорая. Она это сделала от отчаяния — у ее мужа проблемы со здоровьем, и за ним сейчас дома ухаживает только сын, который тоже в депрессии. Она еще держалась, когда нам обещали вылет 1-2 апреля, но их все отменили», — говорит Степкичева.

Госпитализация пассажирки рейса Новосибирск — Бишкек. Видео: 24kg

17 апреля она сообщила «Медиазоне», что муж Саламат скончался в реанимации, так и не дождавшись возвращения жены из Новосибирска.

Другая кыргызстанка — студентка по имени Наргиза — рассказывает о выкидыше у пассажирки отложенного рейса в Бишкек. Девушка провела в больнице один день, потом ее отправили обратно в хостел, говорит Наргиза и добавляет, что, по ее сведениям, угроза выкидыша есть у еще одной беременной — Мээрим. По словам студентки, врачи посоветовали той не волноваться и побольше отдыхать. «Что невозможно при таких обстоятельствах, потому что все на грани от беспомощности и безысходности. Все под вопросом», — заключает Наргиза.

«Как видите, никуда мы не улетели»

20 марта Кыргызстан отменил все международные авиарейсы и закрыл границы, однако власти обещали, что один раз в неделю в Бишкек будут летать самолеты из Москвы и Новосибирска. Тем не менее, уже месяц рейсов из новосибирского Толмачево нет: их назначают, а потом отменяют.

Один из застрявших в Новосибирске кыргызстанцев — Окен Шерикбаев из Джалал-Абадской области. Год он работал вахтовым методом на газоперерабатывающем предприятии в Амурской области. «Но в нашем отделе меня сократили и еще пару ребят. Тогда были еще самолеты, мы купили билеты, сели в поезд и поехали в Новосибирск», — рассказывает он.

Окен должен был улететь в Бишкек еще 26 марта, но рейс перенесли на следующий день. В итоге самолет так и не улетел: Шерикбаев неделю прожил в аэропорту, а теперь дожидается вылета в хостеле.

«Потом 3 апреля поставили рейс и открыли регистрацию, но так и [не] улетели. Потом [про] 5-6 апреля говорили, а потом железно 11 апреля, сказал [вице-премьер Кыргызстана Кубатбек] Боронов. Мы уже все вещи и документы собрали, но, как вы видите, никуда мы не улетели», — возмущается Окен.

Студентка Наргиза, которая, как и он, прожила в Толмачево неделю, говорит, что пассажиров как будто «специально бросают в огонь, а потом спасают». Девушка признается, что не уходила из аэропорта, поскольку боялась, что самолет улетит без нее.

«А потом, когда мы остались на улице, 2 апреля нас выгнали из аэропорта, нас расселили по хостелам, — рассказывает Наргиза. — Тут мы уже две недели. Недавно нам сказали, чтобы мы выселялись или платили за жилье сами, но потом снова продлили жилье до 20 апреля. После 20-го мы опять не будем знать, куда идти».

Проживание в новосибирских хостелах кыргызстанцам оплачивает Международная организация по миграции при ООН, а горячую еду два раза в день привозили члены кыргызской диаспоры. Сейчас питание ограничили до одного раза в день — у всех кончаются деньги.