Оригинал материала опубликован в «Медиазона — Центральная Азия». Над материалом работали Айдай Эркебаева и Елизавета Пестова.
Деньги, маски и антисептик заканчиваются, горячее питание один раз в день, нервы сдают, а при угрозе выкидыша врачи советуют не волноваться — «Медиазона» поговорила с кыргызстанцами, которые c конца марта ждут самолета в российском Новосибирске.
В нескольких новосибирских хостелах уже две недели живут граждане Кыргызстана, которые не могут вернуться на родину из-за закрытых на время пандемии коронавируса границ. По информации консульства, вылета в Бишкек ждут 132 кыргызстанца.
Они должны были отправиться на родину 26 марта. Рейс несколько раз переносили, но в итоге он так и не состоялся. Около недели пассажиры жили в новосибирском аэропорту Толмачево, пока 2 апреля их не выгнали. Консульство расселило кыргызстанцев по хостелам Новосибирска; что будет дальше, они не знают.
Министр транспорта и дорог Кыргызстана Жанат Бейшенов 14 апреля сказал на заседании парламента, что самолет из Новосибирска, который должен был вылететь 11 апреля, отменили по инициативе Росавиации.
По словам чиновника, пилоты авиакомпании S7 «не хотят» лететь, а других рейсов в Бишкек пока не планируется. Российские власти утверждают, что авиакомпания была готова отправить борт из Новосибирска, но кыргызская сторона не дала на это разрешения.
«Она это сделала от отчаяния»
Застрявшая в Новосибирске кыргызстанка Ирина Степкичева рассказала «Медиазоне», что 16 апреля из хостела с передозировкой «таблеток от давления» госпитализировали женщину по имени Саламат. Об этом же говорит представитель местной кыргызкой диаспоры Жаркынбай, который каждый день привозит соотечественникам еду.
По словам Степкичевой, Саламат бросила работу в Якутии и собиралась в Бишкек, чтобы ухаживать за мужем, который попал в реанимацию. «Она приняла много таблеток от давления, и ее увезла скорая. Она это сделала от отчаяния — у ее мужа проблемы со здоровьем, и за ним сейчас дома ухаживает только сын, который тоже в депрессии. Она еще держалась, когда нам обещали вылет 1-2 апреля, но их все отменили», — говорит Степкичева.
17 апреля она сообщила «Медиазоне», что муж Саламат скончался в реанимации, так и не дождавшись возвращения жены из Новосибирска.
Другая кыргызстанка — студентка по имени Наргиза — рассказывает о выкидыше у пассажирки отложенного рейса в Бишкек. Девушка провела в больнице один день, потом ее отправили обратно в хостел, говорит Наргиза и добавляет, что, по ее сведениям, угроза выкидыша есть у еще одной беременной — Мээрим. По словам студентки, врачи посоветовали той не волноваться и побольше отдыхать. «Что невозможно при таких обстоятельствах, потому что все на грани от беспомощности и безысходности. Все под вопросом», — заключает Наргиза.
«Как видите, никуда мы не улетели»
20 марта Кыргызстан отменил все международные авиарейсы и закрыл границы, однако власти обещали, что один раз в неделю в Бишкек будут летать самолеты из Москвы и Новосибирска. Тем не менее, уже месяц рейсов из новосибирского Толмачево нет: их назначают, а потом отменяют.
Один из застрявших в Новосибирске кыргызстанцев — Окен Шерикбаев из Джалал-Абадской области. Год он работал вахтовым методом на газоперерабатывающем предприятии в Амурской области. «Но в нашем отделе меня сократили и еще пару ребят. Тогда были еще самолеты, мы купили билеты, сели в поезд и поехали в Новосибирск», — рассказывает он.
Окен должен был улететь в Бишкек еще 26 марта, но рейс перенесли на следующий день. В итоге самолет так и не улетел: Шерикбаев неделю прожил в аэропорту, а теперь дожидается вылета в хостеле.
«Потом 3 апреля поставили рейс и открыли регистрацию, но так и [не] улетели. Потом [про] 5-6 апреля говорили, а потом железно 11 апреля, сказал [вице-премьер Кыргызстана Кубатбек] Боронов. Мы уже все вещи и документы собрали, но, как вы видите, никуда мы не улетели», — возмущается Окен.
Студентка Наргиза, которая, как и он, прожила в Толмачево неделю, говорит, что пассажиров как будто «специально бросают в огонь, а потом спасают». Девушка признается, что не уходила из аэропорта, поскольку боялась, что самолет улетит без нее.
«А потом, когда мы остались на улице, 2 апреля нас выгнали из аэропорта, нас расселили по хостелам, — рассказывает Наргиза. — Тут мы уже две недели. Недавно нам сказали, чтобы мы выселялись или платили за жилье сами, но потом снова продлили жилье до 20 апреля. После 20-го мы опять не будем знать, куда идти».
Проживание в новосибирских хостелах кыргызстанцам оплачивает Международная организация по миграции при ООН, а горячую еду два раза в день привозили члены кыргызской диаспоры. Сейчас питание ограничили до одного раза в день — у всех кончаются деньги.
В остальном кыргызстанцы предоставлены сами себе. По словам Окена Шерикбаева, за здоровьем пассажиров никто не следит, а индивидуальные средства защиты у них заканчиваются. «Мы пока используем маски, которые нам раздали в аэропорту, тысячу штук, и тогда же раздали антисептики. Но они уже на исходе. Здесь в аптеках маски и антисептики давно кончились», — говорит он.
Кроме того, отмечает Шерикбаев, у застрявших в Новосибирске подходят к концу сбережения. «У нас в комнате у некоторых уже кончились деньги, но мы пытаемся по мере возможности друг другу помогать. Но и у меня средства сильно ограничены, никто не рассчитывал застрять здесь на месяц. Еду нам привозят, конечно, но мы дополнительно покупаем дошираки всякие. Некоторым родные из Кыргызстана перечисляют деньги», — говорит Окен.
Сам он должен вернуться домой к родителям и детям — мужчина перечислил семье свою последнюю зарплату, но хватит ее ненадолго, признает он. Дома в Джалал-Абадской области ждут работы в поле и скот. «Сейчас всем этим занимается мой отец, но [он] уже в возрасте, тяжело ему», — сетует Шерикбаев.
«Пусть уходят в отставку по-хорошему»
До начала пандемии коронавируса Айжан работала в японском ресторане, но ее сократили, поэтому девушка решила вернуться на родину. «Если бы была возможность, как говорят наши соотечественники, сидеть дома и никуда не уезжать, мы бы так и сделали. Но мы в чужой стране зарабатываем себе на жизнь», — говорит она.
По словам Айжан, все пассажиры отложенного рейса шокированы поведением властей Кыргызстана, которые обещают вывезти их, но не выполняют собственные обещания.
«В понедельник нас всех возмутило то, что говорят наши власти, типа у нас тут трехразовое питание и трудоустраивают. Это не так, — настаивает девушка. — Пусть уходят в отставку по-хорошему, либо будем привлекать к уголовной ответственности за ложную информацию. Почему других заставляют просить прощение за ложную информацию, а им закон не писан?».
Ирину Степкичеву, самую активную из пассажиров рейса, особенно возмущает то, что правительство Кыргызстана винит в отмене рейса российские власти и авиакомпанию S7.
«Потом в парламенте выступает Боронов и говорит, что они никогда не отказывали российскому самолету и готовы нас принять, а во всем виновата российская сторона. Как они могут такое говорить, когда палец о палец не ударили, чтобы отправить запрос в Росавиацию, чтобы забрать нас с Новосибирска?» — недоумевает она.
«Мы тут думаем, что скорее всего эта вина наших властей. Билеты три раза у нас были, рейс был, время. Все было, но три раза отменили», — добавляет Шерикбаев.
Новосибирское издание «Тайга.инфо» пишет, что 16 апреля сотрудники областной администрации встретились с кыргызстанцами. «Вылет не предоставила Кыргызская Республика, мы со своей стороны делали все возможное. Все зависит от руководства вашего государства, российская сторона готова осуществить [зеленый коридор]», — приводит «Тайга» слова одного из новосибирских чиновников.
«Мы как тут проводили время, считали дни. Но рейсы постоянно отменяются, мы сидим разочарованные. Все хотят вернуться домой, кому-то надо к больным родителям, кто знает, что с ними может случиться», — заключает студентка Наргиза.
«Медиазона» в течение нескольких дней пыталась связаться с консулом Кыргызстана в Новосибирске. 17 апреля сотрудник ведомства сказал, что консул не может дать комментарий, так как уехал «на встречу с соотечественниками». После отмены рейса 11 апреля ни кыргызская, ни российская сторона не говорили о новых датах вылета.