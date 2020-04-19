Кыргызстанцы, которые застряли в Тайланде, Индонезии и Вьетнаме из-за закрытия границ, смогли вернуться на родину. В этом им помог Казахстан — власти соседней страны организовали чартерный рейс «Бангкок – Денпасар – Ханой — Усть-Каменогорск». В Казахстане кыргызстанцы два дня провели в карантине в местном санатории.

После кыргызский Минздрав организовал для них спецтранспорт и привез в Бишкек, где их поместили в обсервацию.

В Кыргызстан уже вернули более 200 кыргызстанцев из Стамбула, 17 кыргызстанцев из Екатеринбурга, 15 граждан из Индии, туристы из Египта, вернулись дальнобойщики, застрявшие в Иране и граждане, которые не могли вылететь из Китая.

Все еще ждут возвращения домой кыргызстанцы в Новосибирске — 130 человек, купивших билеты, которые теперь недействительны из-за закрытия границ. Желающие вернуться в Кыргызстан есть и в других регионах России и других странах — МИД говорит, что работает над их возвращением.