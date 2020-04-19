Минздрав сообщил, что за сутки в стране зафиксировали 48 зараженных COVID-19. Больше всего в Нарынской области — 11 человек. В Ошской области и Оше — семь и девять человек.

Снова начали фиксировать новых зараженных в Джалал-Абадской области — девять человек (пять в Сузакском районе и четыре — в Ала-Букинском). Столько же в Бишкеке, а в Чуйской два зараженных.

В Баткене один зараженный — это медик. В Таласе зараженных не фиксировали еще ни разу.

Число случаев заражения — это вместе с 133 выздоровевшими (три за последние сутки) и пятью умершими — достигло 554.

Больше всего случаев заражения в Ошской области — 147, плюс в Оше 83, после идет Бишкек с 111 случаями. В Джалал-Абадской области 102 зараженных.

В Нарынской области число случаев заражения достигло 67, в Чуйской области 30, Иссык-Кульской — 10.

Отлично сдерживает пандемию Баткенская область — хотя она была одной из первых областей, где появились зараженные, спустя месяц после обнаружения первого зараженного COVID-19 в Кыргызстане в области всего шесть случаев заражения. В Таласской области случаев заражения нет.

Из 554 случаев 301 — женщины, а 253 — мужчины. В их числе 56 детей в возрасте до 15 лет, три в возрасте до года.

Людей в возрасте от 35 до 55 — 209, а старше 55 — 134.

В стационарах остаются 416 человек — продолжают получать лечение. Из них в тяжелом состоянии 16 человек — девять в реанимации.