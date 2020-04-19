После обращения трудовых мигрантов к российским властям с просьбой отменить оплату патентов президент Путин подписал указ «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан» во время пандемии.

Согласно указу, до 15 июня приостанавливаются сроки действия патентов, регистрации, виз и разрешений на работу.

Работодатели смогут брать на работу мигрантов с истекшими патентами или без патентов вообще, а полиция не может преследовать иностранных граждан за просроченные документы.

Почему просили отменить патенты

Патент обходится в сумму более пяти тысяч рублей — такова плата за возможность работать в России легально. Большая часть трудовых мигрантов осталась без работы во время вынужденного карантина из-за пандемии коронавируса — часть из них пыталась вернуться на родину, другие остались в съемных квартирах.

Оставшиеся мигранты жаловались, что сейчас все ресурсы у них уходят на прокорм и оплату жилья, и они были вынуждены не продлевать свои патенты — ресурсов не оставалось. Из-за просроченных документов они подвергались давлению со стороны правоохранительных органов.

Правозащитница Валентина Чупик рассказала журналистам, что во время карантина дискриминация в отношении мигрантов увеличилась.

«Полиция стала гораздо более жесткой. У меня каждый день минимум 15–17 задержаний — несмотря на то что люди практически не выходят. В докарантинные времена было около 30 задержаний в день, но обычно и совершенно другой поток мигрантов. Поток снизился раз в 5–6, а количество задержаний снизилось всего в два раза», — поделилась она в интервью «Новой газете». По ее словам, были даже задержания по абсурдным обвинениям, вроде «проверки мигрантов на причастность к коронавирусу».

Мигранты, которые пытались вернуться на родину, застряли в аэропортах из-за закрытия границ — вернуться в съемные квартиры многие уже не смогли, потому что недвижимость сдали другим. Части из них удалось вернуться на родину чартером — но перед этим не один день провести в холодном зале ожидания. В России все еще находятся многие кыргызстанцы, которые хотят вернуться на родину. Несмотря на купленные билеты они не могут вылететь домой.