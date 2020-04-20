Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что в ближайшие два дня любой желающий может сдать анализы на наличие коронавирусной инфекции в частной лаборатории.

«На сегодня сеть лабораторий Бонецкого развернула совместную лабораторию с Гослабораторией на базе Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций. И буквально на днях можно будет туда обращаться и пройти ПЦР-тестирование», — заявил Усенбаев.

По его словам, стоимость тестирования составит не менее двух тысяч сомов.

Усенбаев добавил, что в стране достаточно ПЦР тестов, которые могут выявить коронавирус.

«Идут работы по дополнительному приобретению. На сегодня в запасе имеются больше 40 тысяч ПЦР тест-систем», — сказал Усенбаев.

17 апреля ВОЗ передала Кыргызстану 64 ПЦР тест-систем для проведения более 6,5 тысяч исследований на COVID-19. Это уже третья партия, которая приходит в качестве гумпомощи от ВОЗ. В феврале и марте в Кыргызстан были поставлены 2600 тест-наборов.

ВОЗ отмечает, что это самый точный и надежный метод диагностики вирусной инфекции COVID-19. Он помогает выявить болезнь на ранней стадии заболевания.

По состоянию на 20 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 568 случаев заражения коронавирусной инфекцией, погибли семь человек. При этом 140 зараженных — медработники.

Всего за все время пандемии в Кыргызстане выписали 201 человека.