ГУВД Бишкека 19 апреля сообщило о смерти 14-летней школьницы, которая выпрыгнула из окна подъезда многоквартирного дома. Девочка погибла от полученных травм сразу после падения.

Этот факт зарегистрирован в ЕРПП и назначены все необходимые экспертизы.

«В настоящее время ведется расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего происшествия», — сказали в ГУВД Бишкека «Клоопу».

Суицид среди школьников во время карантина

Власти страны объявили 16 марта карантин во всех школах и вузах республики из-за пандемии коронавируса. Теперь школьники обучаются дома. После введения карантина, по заявлению МВД, участились случаи суицида среди несовершеннолетних.

С 18 по 22 марта в Иссык-Кульской и Чуйской областях совершили суицид семеро школьников. У четверых из них родители находятся за границей на заработках.

29 марта в Иссык-Атинском районе Чуйской области двое школьников повесились в один день.

В МВД призвали родителей следить за своими детьми во время карантина и не оставлять их без должного внимания.

«В основном, подростки совершили суицид в дневное время суток, а взрослые были в неведении, где находятся их дети», — сообщили в МВД.

В ведомстве считают, что причинами суицида может быть то, что школьники не могут общаться со своим ближайшим окружением.

«Общей причиной суицида является нарушения взаимодействия личности с ее ближайшим окружением. Для подростков это чаще всего нарушения общения с близкими, с семьей или со своими родителями», — говорится в сообщении ведомства.