Минздрав сообщил, что за сутки у шести медиков был подтвержден коронавирус. В Джалал-Абадской области зарегистрировано 3 случая, в городе Ош – 1, в Нарынской области – 1 и в Бишкеке – 1 случай. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 140 случаев.

Врачи — 39;

Средний медперсонал — 58;

Младший медперсонал — 23;

Специалисты хозчасти — 20.

При этом, по словам замминистра здравоохранения Нурболота Усенбаева, выздоровели больше 10 медработников и они постепенно возвращаются к своей работе.

Среди зараженных более 20 сотрудников Санэпидемнадзора из Бишкека, специалисты этого учреждения сотрудничали с местными поликлиниками.

Из-за этого некоторые главврачи стали проверять своих сотрудников и в итоге в городе на дезинфекцию закрылись две поликлиники — ЦСМ №17 и и ЦСМ №13.

Заразившимся специалистам полагается компенсация, однако власти планируют сначала проводить расследование того, как медики заразились.