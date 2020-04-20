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Привет.

Мы в «Клоопе» всегда стремились к тому, чтобы журналистика меняла мир к лучшему. На этот раз мы решили изменить саму журналистику.

Мы не хотим делать обычные материалы, мы хотим делать то, у чего еще нет названия: эксплоративную инфографику, статьи-сервисы, самогенерирующиеся тексты, автообновляемые графики, дата-боты, коллективные галереи, выложенные в интернет SQL-базы, базы-туториалы. И мы думаем, что знаем, как.

Поэтому мы ищем двух журналистов в отдел экспериментальной дата-журналистики. У нас уже есть шесть крутых программистов. 

Команду экспериментальной дата-журналистики возглавит со-основатель «Клоопа» Ринат Тухватшин, и вот что он думает обо всем этом:

Две вещи, которые меня бесят в журналистике данных: это материалы, основанные исключительно на данных Нацстаткома и материалы, которые читают два дня, хотя работали над ними три месяца.

Когда я говорю, что они меня бесят, я не имею в виду, что они не нужны или не важны мне как читателю. Я имею в виду, что как автор хотел бы от своих материалов большего. Я не хочу быть бесплатным визуализатором для государства.

Еще меня бесит слово «материал». Вот самообновляющаяся карта COVID-19 — это материал? А графовая база, где каждый может увидеть взаимосвязи ста тысяч кыргызских компаний — это материал?

Я верю, что дата-материалы должны представлять из себя мини-расследование или исследование и содержать ранее неизвестную информацию.

Я верю, что материал должны активно читать минимум столько времени, сколько над ним работали.

Идея заключается в том, чтобы собрать в одну команду журналистов и программистов (а со временем и художников, и других специалистов), которые будут очень хорошо понимать друг друга и которые будут рассматривать друг друга, как равноценных соавторов, при этом понимая промежуточные и конечные задачи.

В нашем дата-отделе программист Леша больше не пишет скрэппер, он пишет материал, то есть прекрасно понимает, как полученные данные будут использоваться журналистами в дальнейшем.

Журналистка Азиза не пишет про востребованные профессии, а создает сервис по выбору жизненного пути, который будет постоянно обновляться, благодаря скрэпперу, который пишет Алексей. При этом Азиза напишет два текста: один, который описывает текущую ситуацию на рынке труда, другой, который поможет интерпретировать читателю изменившиеся в будущем рейтинги и инфографику.

Редакторы, вы не работаете над одноразовым материалом, а создаете масштабируемый пайплайн, который можно будет адаптировать под любую страну мира, то есть на выходе у вас получается не только материал для публикации, но и некие инструкции, шаблон, исходный код, которые вы можете продать изданию в другой стране.

Корректоры, вы не исправляете материал после публикации, а участвуете в итерации продукта, то есть имеет смысл исправлять ошибки даже в относительно старых материалах.

СММ-специалисты, вы не разрываетесь между публикацией контента в соцсетях и заманиванием пользователя на сайт, ибо контент сайта генерирует контент для соцсетей: коррупционное кольцо дня, тендер на продукты роскоши недели, SQL-запрос месяца.

В общем, если вы дочитали до этого места, возможно, вам стоит подать нам резюме.

Что будут делать журналисты:

  1. Писать тексты для вещей, которые мы создаем. Причем жанр текстов может быть любой: от репортажа до прикольного руководства пользователя (типа, как пользоваться графовой базой, чтобы не загреметь в тюрьму, конечно, на основе консультации нашего юриста)
  2. Создавать визуализации, в том числе эксплоративные.
  3. Собирать информацию традиционными журналистскими методами.
  4. Анализировать и интерпретировать информацию вместе с командой программистов.
  5. Писать и публиковать посты в соцмедиа.
  6. Писать текст для видеосюжета и/или быть в кадре.

Что мы ожидаем от кандидатов:

  1. Опыт работы журналистом: вы должны уметь писать тексты быстро, интересно и простым языком.
  2. Опыт работы с инструментами визуализации. Мы сейчас используем Apache Superset, но если вы мастер Tableau, то мы готовы рассмотреть как этот, так и другие варианты (Google Data Studio и др.). Наши программисты всегда будут рады вам помочь. Если у вас огромная мотивация, и вы готовы это доказать, то мы можем взять вас без опыта создания визуализаций и научить всему, что сами знаем.
  3. Опыт написания хайповых постов в соцсетях. Можно и на личной странице.
  4. Знание английского является большим преимуществом.
  5. Уметь интересно объяснять сложные вещи.

Если вы не обладаете этими качествами, но все равно хотите работать/учиться с нами, то у нас есть места для стажеров.

Если вы обладаете этими качествами, мы готовы рассмотреть варианты, как работы в офисе, так и удаленной работы. При этом, работать нужно полный рабочий день.

Уровень заработной платы зависит от вашей квалификации.

Заполните форму ниже, если хотите стать частью нашей команды.

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