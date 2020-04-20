Идея заключается в том, чтобы собрать в одну команду журналистов и программистов (а со временем и художников, и других специалистов), которые будут очень хорошо понимать друг друга и которые будут рассматривать друг друга, как равноценных соавторов, при этом понимая промежуточные и конечные задачи.

В нашем дата-отделе программист Леша больше не пишет скрэппер, он пишет материал, то есть прекрасно понимает, как полученные данные будут использоваться журналистами в дальнейшем.

Журналистка Азиза не пишет про востребованные профессии, а создает сервис по выбору жизненного пути, который будет постоянно обновляться, благодаря скрэпперу, который пишет Алексей. При этом Азиза напишет два текста: один, который описывает текущую ситуацию на рынке труда, другой, который поможет интерпретировать читателю изменившиеся в будущем рейтинги и инфографику.

Редакторы, вы не работаете над одноразовым материалом, а создаете масштабируемый пайплайн, который можно будет адаптировать под любую страну мира, то есть на выходе у вас получается не только материал для публикации, но и некие инструкции, шаблон, исходный код, которые вы можете продать изданию в другой стране.

Корректоры, вы не исправляете материал после публикации, а участвуете в итерации продукта, то есть имеет смысл исправлять ошибки даже в относительно старых материалах.

СММ-специалисты, вы не разрываетесь между публикацией контента в соцсетях и заманиванием пользователя на сайт, ибо контент сайта генерирует контент для соцсетей: коррупционное кольцо дня, тендер на продукты роскоши недели, SQL-запрос месяца.