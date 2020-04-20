Комендатура Бишкека «посоветовала» горожанам через свой твиттер-аккаунт не ездить на велосипеде. В сообщении также говорится, что если бишкекчане нарушат режим ЧП, их велосипеды будут «временно изыматься».

Советуем не кататься по городу на велосипедах. В случае выезда и нарушений норм чрезвычайного режима ваши велосипеды будут временно изыматься 🚳 — Комендатура г. Бишкек (@commandantkg) April 20, 2020

Адвокат Фатима Якупбаева считает неправомерным возможность изъятия велосипедов. По ее словам, закон «О чрезвычайном положении» позволяет ограничивать движение транспорта, включая велосипеды, но не изымать их. Временное изъятие предусмотрено только в отношении огнестрельного и холодного оружия.

Кроме того, эта рекомендация не имеет никакой юридической силы, если не был подписан приказ об ограничении передвижения на велосипеде. Твит, как таковой, не является официальным приказом.

В Бишкеке с 25 марта введем режим ЧП, когда основное управление городом и принятие решений передано коменданту. Во время ЧП введен комендантский час, особый режим выезда и въезда, тщательное отслеживание соблюдения домашнего карантина жителями и запрет массовых мероприятий.

Однако, комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев неоднократно заявлял, что не все жители столицы соблюдают режим самоизоляции, а с наступлением теплой погоды многие горожане нарушают карантин.

На 20 апреля в стране зарегистрировано 568 случаев заражения коронавирусом, при этом погибли семь человек.