Минздрав сообщил, что за сутки из стационара выписано 68 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.
- Бишкек – 10 человек;
- Нарынская область – 1 человек;
- Ошская область – 42 человека;
- Ош – 7 человек;
- Джалал-Абадская область – 7 человек;
- Баткенская область – 1 человек.
Всего за все время пандемии выписано с выздоровлением по стране 201 пациент. По словам замминистра здравоохранения Нурблолота Усенбаева, более 10 выписанных — медики.
При этом за сутки погибли два человека с COVID-19. Всего умерли семь человек, у которых был диагностирован коронавирус.
По состоянию на 20 апреля в стране выявлено 568 случаев заражения, 140 заболевших — медики.