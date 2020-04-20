Минздрав сообщил, что за сутки из стационара выписано 68 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19.

Бишкек – 10 человек;

Нарынская область – 1 человек;

Ошская область – 42 человека;

Ош – 7 человек;

Джалал-Абадская область – 7 человек;

Баткенская область – 1 человек.

Всего за все время пандемии выписано с выздоровлением по стране 201 пациент. По словам замминистра здравоохранения Нурблолота Усенбаева, более 10 выписанных — медики.

При этом за сутки погибли два человека с COVID-19. Всего умерли семь человек, у которых был диагностирован коронавирус.

По состоянию на 20 апреля в стране выявлено 568 случаев заражения, 140 заболевших — медики.