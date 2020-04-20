Третья ежегодная конференция в сфере медиа пройдет в режиме онлайн из-за карантина. На конференции выступят специалисты из «Яндекса», сервиса «Букмейт» и представители популярных российских изданий.
«Медиа-Топтоо» — это крупнейшая конференция в сфере медиа в Кыргызстане, организуемая кыргызским представительством «Интерньюс Нетуорк». Конференция проходит с 2018-го года и собирает сотни журналистов, продюсеров, редакторов, режиссеров, операторов и сотрудников кыргызских медиа-компаний.
В 2020 году, из-за эпидемии коронавируса и введенного в стране режима чрезвычайного положения, конференция пройдет онлайн и растянется на 5 дней.
В течение этих пяти дней, редакторы, спикеры из крупнейших медиа-компаний в СНГ и участники смогут обсудить:
— как работают медиа в Кыргызстане в условиях карантина,
— как меняется рекламный рынок,
— как развивается социальное блоггерство,
— как переупаковать контент для разных площадок, чтобы охватить максимальное количество зрителей/читателей.
Для участия в сессиях вам необходимо зарегистрироваться на сайте конференции и предварительно установить приложение Zoom, а если вы не успели зарегистрироваться, то не расстраивайтесь — для вас организаторы сделают онлайн-трансляцию на странице Интерньюс в Кыргызстане в Фейсбуке.
За новостями также можно следить телеграм-канале и инстаграме организации.
Спикерами на конференции в 2020 году заявлены:
Никита Белоголовцев — руководитель направления сторителлинга в сервисе «Яндекс Дзен»;
Родион Скрябин — основатель КБ «Палиндром», и директор по развитию в «Лайфхакере» и «Burning Hut»;
Дмитрий Голубовский — главный редактор в Bookmate Originals;
Регина Юркина — замгендиректора в российской Национальной ассоциации телерадиовещателей и основательница конференции «МедиаБренд»;
Арсений Ашомко — совладелец российского рекламного агентства «Виноу», экс-директор по развитию медиапродуктов «Вконтакте».
Церемония награждений конкурса «Стремление», который в 2018-м и 2019-м годах проводилась в рамках «МедиаТоптоо», в этом году откладывается и пройдет после снятия карантина.