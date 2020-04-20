«Медиа-Топтоо» — это крупнейшая конференция в сфере медиа в Кыргызстане, организуемая кыргызским представительством «Интерньюс Нетуорк». Конференция проходит с 2018-го года и собирает сотни журналистов, продюсеров, редакторов, режиссеров, операторов и сотрудников кыргызских медиа-компаний.

В 2020 году, из-за эпидемии коронавируса и введенного в стране режима чрезвычайного положения, конференция пройдет онлайн и растянется на 5 дней.