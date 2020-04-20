Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила, что 10 неизвестных пытались проехать на нескольких квадроциклах через блокпост в селе Арашан Чуйской области. Они сделали несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета, так как их не пропускали дежурные на посту.

Милиция установила личности двух участников потасовки. Один из них получил телесные повреждения во время стычки и его госпитализировали в больницу.

«Личности других участников стычки пока устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Этот факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье «Хулиганство».

На блокпостах, установленных на въездах в села и города неоднократно происходили конфликты. В Кара-Суйском районе Ошской области 30-летний мужчина избил дежурного, когда парень отказался пропускать его. Позже сотрудники милиции задержали нападавшего.

В связи с распространением коронавируса в отдельных регионах Кыргызстана с 25 марта по 30 апреля был введен режим чрезвычайного положения.

Во время ЧП введены комендантский час, особый режим выезда и въезда, тщательное отслеживание соблюдения домашнего карантина жителями, а также запрет массовых мероприятий.

По состоянию на 20 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 568 случаев заражения коронавирусной инфекцией, погибли семь человек.